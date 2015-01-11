Кто может работать во время режима самоизоляции?

Уважаемые руководители предприятий, предприниматели!

Согласно Указу Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», с 30 марта по 3 апреля 2020 г. - нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Введение нерабочих дней в соответствии с Указом (п. 2) не распространяется на работников ряда организаций, в частности:

- медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих непрерывность их производственно-технологической деятельности,

- организаций социального обслуживания;

- непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям;

- организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения;

- организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении, которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;

- организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения;

- организаций атомной промышленности;

- строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

- организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах;

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги; организаций торговли;

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;

- организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции;

- организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения;

- организаций системы нефтепродуктообеспечения;

- организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций;

- организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения;

- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно- разгрузочные работы;

Организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации, определяют численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций самостоятельно.

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* Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации т 27.03.2020 №762-р.

Предпринимателям, осуществляющим реализацию товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, вправе реализовывать и другую продукцию, не включенную в перечень.

Также для работодателей опубликована подробная памятка о режиме нерабочих дней на территории Челябинской области.

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Для консультации по вопросам работы Вашего предприятия можно обратиться в профильное ведомство:

промышленные предприятия - в Министерство промышленности Челябинской области по телефону 8 (351) 214‑14-63, а также на электронную почту minprom74@mail.ru;

предприятия строительной отрасли — в Министерство строительства и инженерной инфраструктуры Челябинской области по тел. 8(351) 210-14-28, 8(351) 210-14-16, а также на электронную почту Dolevka174@mail.ru;

сельхозпроизводители — в Министерство сельского хозяйства Челябинской области по телефонам: 8 351 2396007, 8 351 239 6006;

субъекты малого и среднего предпринимательства — на горячую линию «Территории бизнеса» 8-800-350-24-74, а также на электронную почту help@fond74.ru;

организации, подведомственные Министерству экологии Челябинской области, по телефонам: 263-10-23, 263-10-24.

Если возникают сомнения к какой отрасли относится Ваше предприятие, можно обратиться на горячую линию «Территории Бизнеса» 8-800-350-24-74.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42507/