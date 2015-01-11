У двоих детей в Челябинской области диагностирован Covid-19

Стала известна более подробная статистика распространения коронавируса в населенных пунктах Челябинской области. Напомним, согласно последним данным, на Южном Урале диагноз Covid-19 подтвердился у 23 человек. Еще пятеро ожидают результатов анализов из новосибирской лаборатории «Вектор».

По данным регионального правительства, больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Челябинске – 12 случаев. По информации сайта 1obl, старшему из них — 65 лет, а самый молодой – 11-летний. Трое заболевших прибыли из-за рубежа, остальные были инфицированы после контакта с заболевшими.

Пятерых человек с Covid-19 выявили в Кизильском районе. Местный житель вернулся домой из Арабских Эмиратов и передал вирус землякам. Старшему заболевшему 56 лет, а младшему — 11 месяцев.

Двое с коронавирусом проживают в Магнитогорске. Там 33-летний мужчина вернулся из и заразил 80-летнюю бабушку. Она прошла курс лечения и уже выписана из больницы.

Еще два пациента с Covid-19 живут в Бредах. Они общались с больным коронавирусом. Заболевшим 25 и 50 лет.

По одному случаю зарегистрированы в Златоусте и Миассе: 63-летняя женщина, вернувшаяся из Таиланда. А 31-летний миасец побывал в Испании. Мужчина уже выздоровел и выписан из стационара.

Кроме того, в регионе пять условно подтвержденных диагнозов, в том числе одна женщина, которая вернулась из Аргентины, а также двое челябинцев, двое жителей Верхнеуральска и один магнитогорец.

https://www.cheltv.ru/mladshemu-11-mesyatsev/