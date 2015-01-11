Информация по коронавирусу: выявлено два сомнительных результата

По состоянию на 8 апреля у двоих жителей Озерска выявлены сомнительные результаты на наличие коронавирусной инфекции/

Гражданин, прибывший из Вьетнама, соблюдал домашний карантин с 29 марта. После анализа на коронавирус тест показал у озерчанина отрицательный результат, у его супруги 1948 года рождения, не выезжавшей за пределы РФ – сомнительный.

Во втором случае семья из двух человек (1949 года рождения) приехала из Казахстана и также находилась на контроле у медиков. У супруга тест на инфекцию показал сомнительный результат, у жены - отрицательный. Анализы отправлены в лабораторию Челябинска, при условно положительном результате их отправят в новосибирский центр «Вектор».

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Для того, чтобы минимизировать угрозу широкого распространения коронавируса, в округе по 19 апреля включительно действует режим самоизоляции.

По условиям режима, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию друг от друга не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и транспорте.

Покидать места проживания можно только в случаях острой необходимости:

- обращения за экстренной медицинской помощью;

- прямой угрозы жизни и здоровью (например, пожар);

- если Вы следуете к месту (от места) работы;

- если Вы передвигаетесь для обеспечения деятельности, которая не приостановлена (например, довозите товары первой необходимости к местам их реализации);

- если Вы оказываете транспортные услуги или услуги доставки;

- если Вы идете в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку;

- не запрещен выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания и вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.

Напоминаем: на период введения особого режима закрыт так называемый «зеленый» сквозной выезд на всех контрольно-пропускных пунктах, на КПП ограничено количество точек по въезду и выезду автотранспорта. На въезде в город сотрудники УВД проводят профилактические беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции и проводят проверки с последующими серьезными штрафными санкциями по отношению к тем жителям Озерска, которые нарушают предписанный им режим соблюдения 14-дневного домашнего карантина.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42571/