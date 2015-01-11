На Южном Урале открыт благотворительный счет для пострадавших от пандемии коронавируса

В Челябинской области открыт благотворительный счет для оказания помощи нуждающимся жителям региона, особо пострадавшим от пандемии и ее последствий.

Напомним, ранее губернатором объявлено решение о выплатах по 5 тыс. рублей многодетным малообеспеченным семьям и одиноким матерям. Граждане старше 65 лет получат продуктовые наборы. Благотворительным фондом «Русь» на данный момент проводится закуп продуктов.

«К нам обращаются граждане в чрезвычайно тяжелой ситуации, которые не попадают ни в одну из заявленных категорий. Для оказания помощи именно этим людям создан благотворительный счет. Оператором выступает областная некоммерческая организация “Союз женщин Челябинской области”», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Сотрудники государственных структур, в том числе министерства социальных отношений, приняли решение перечислить из своей заработной платы средства в размере дневного заработка в благотворительный фонд помощи.

«Это строго добровольное решение. Ни в коем случае никто никого не должен заставлять делать это», – подчеркнул Алексей Текслер, который сообщил, что перечислит на счет свой месячный заработок.

Оказать помощь можно по следующим реквизитам:

ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области»

ИНН 7453040068,

р/счет 40703810590000002392,

ПАО «Челябинвестбанк»,

БИК 047501779, КПП 745101001,

к/сч 30101810400000000779.

Напомним, в регионе с 25 марта действуют телефоны «горячей линии», осуществляется бесплатная услуга по доставке продуктов питания и других товаров первой необходимости одиноким южноуральцам старше 65 лет. За весь период работы на телефоны «горячей линии» поступило 24,1 тысяча звонков, принято 7 951 заявка на доставку.

С 3 апреля объявлен набор волонтеров для помощи сотрудникам системы социальной защиты населения по оказанию помощи пожилым гражданам, за первые дни поступило 234 анкеты из 15 муниципалитетов (как стать волонтером можно узнать здесь).

По данным на 8 апреля в Челябинской области подтверждено 32 случая коронавирусной инфекции, три человека с условно положительным диагнозом ждут результатов.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-otkryt-blagotvoritelnyy-schet-dlya-postradavshih-ot-pandemii-koronavirusa_125542.html