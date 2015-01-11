Текслер: Итальянский сценарий нам не нужен

Власти Челябинской области готовятся к самым сложным сценариям развития ситуации по распространению коронавирусной инфекции и призывают жителей проявить сознательность и не усугублять положение, чтобы не допустить инфекционного взрыва.

Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге 13 апреля.

Глава региона напомнил, что обстановка по распространению коронавирусной инфекцией остается сложной в России и мире. За последние сутки в РФ подтверждено 2186 новых случаев коронавируса, темпы заболеваемости растут. В ряде регионов отмечены случаи взрывного прироста.

«Пик пандемии в нашей стране не пройден, мы готовимся к самым тяжелым временам», - отметил Алексей Текслер.

На сегодня в области развернуто 1 тысяча 245 специальных коек для больных коронавирусом в девяти медучреждениях области. Они обеспечены необходимым кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

К 24 апреля область планирует развернуть около 2,5 тысячи коек на 16 госпитальных базах в восьми муниципалитетах. «Эти койки с кислородом разворачиваются для тяжелых больных», - уточнил губернатор. - Понадобятся ли эти койки, зависит только от нас, итальянский сценарий нам не нужен».

Алексей Текслер призвал южноуральцев неукоснительно соблюдать все предписанные ограничительные и профилактические меры. «Только соблюдение режима самоизоляция и разобщенности, ограничение на массовые скопления людей даст медикам возможность контролировать очаги и купировать их распространение, - предупреждает губернатор. - Инфекция невидима, иногда бессимптомна, поэтому только находясь дома вы можете защитить себя и своих близких. Об этом просят и врачи, они работают без устали, сохраняя сегодня контролируемый уровень».

В некоторых субъектах отмечены случаи массового заболевания в лечебных учреждениях. Губернатор заверил, что власти предпринимают все заградительные меры, чтобы не допустить подобных случаев. «Нам не нужны больничные очаги, мы создаем необходимый запас средств индивидуальной защиты», - подчеркнул Алексей Текслер и заверил, что на сегодня все медицинские учреждения области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/teksler-italyanskiy-scenariy-nam-ne-nuzhen