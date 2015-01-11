О режиме работы МФЦ в период самоизоляции

Прием и выдача документов в МБУ «МФЦ» с 07.04.2020 по 17.04.2020 года осуществляется исключительно по предварительной записи.

Предварительная запись необходима, чтобы не допустить массового скопления людей в центрах и минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.

Записаться можно одним из следующих способов:

- по телефону 8 (35130) 2-01-10;

- через Портал МФЦ Челябинской области mfc-74.ru;

- через Мобильное приложение «МФЦ Челябинской области».

В указанный период МБУ «МФЦ» работает по графику:

с 8:30 до 17:00 ежедневно. Суббота, воскресенье – выходные.

На период режима повышенной готовности в учреждении предусмотрены обязательные перерывы для санитарной обработки помещений каждые два часа работы.

На сайте МФЦ (в новостном блоке) размещен перечень государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в МФЦ Челябинской области по предварительной записи на период с 07.04.2020 по 19.04.2020.

Государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются органами власти с помощью Портала государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале.

Для подтверждения личности владельца учётной записи — четыре способа:

1. онлайн-банки — веб-версии и мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка (при условии, что вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учётную запись);

2. лично, посетив один из Центров обслуживания с паспортом и СНИЛС;

3. почтой, заказав из профиля код подтверждения личности по Почте России;

4. электронной подписью — можно использовать Квалифицированную электронную подпись (КЭП) или Универсальную электронную карту (УЭК).

С подтверждённой учётной записью доступны все электронные госуслуги. Через подтвержденную учетную запись можно создать учетную запись юридического лица или индивидуального предпринимателя.

«Мои Документы» призывают жителей Озерского городского округа не выходить из дома без особой необходимости, соблюдая режим самоизоляции. Но если возникла необходимость посетить многофункциональный центр, убедительно просим Вас надевать маски, в целях защиты, как Вашего, так и нашего здоровья.

Позаботьтесь о своем здоровье, и берегите себя и своих близких.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42605/