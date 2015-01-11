Основной период ОГЭ пройдет с 8 июня по 31 июля

Рособрнадзор совместно с министерством просвещения РФ разработали проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов (ГИА-9).

Напомним, ранее сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) были перенесены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«В соответствии с новым расписанием в 2020 году основной период ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников девятых классов пройдет с 8 июня по 31 июля. Основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода могут определяться каждым регионом самостоятельно», – сообщили в Минпросвещения РФ.

Основной государственный экзамен по предметам по выбору в этом году проводиться не будет.

В министерстве уточнили, что при неудовлетворительных результатах ОГЭ и ГВЭ можно будет пересдать в дополнительный период в сентябре: 4 сентября – по русскому языку, 7-го – по математике.

Федеральная «горячая линия» министерства просвещения работает в круглосуточном режиме: 8-800-200-91-85. Вся информация также доступна и регулярно обновляется в специализированном разделе на главной странице официального сайта ведомства.

https://dostup1.ru/society/Osnovnoy-period-OGE-proydet-s-8-iyunya-po-31-iyulya_125761.html