Купальный сезон на обновленном пляже «Дальний» планируют начать вовремя

Не затягивать благоустройство от подрядчика потребовал глава округа Евгений Щербаков. При этом качество работ отныне будут отслеживать ежедневно.

Накануне строители приступили к сооружению армирующих каркасов, которые станут основой пешеходных дорожек. Кроме того, на пляж уже завезли 90 самосвалов песка: это белый пляжный песок мельчайшей фракции. Завершаются работы по установке бордюров и обустройству парковки. Но самые большие изменения коснутся именно береговой линии: ее расширят на 300 метров, а находящиеся рядом медпункт и спасательную вышку реконструируют.

По словам представителя подрядчика Дмитрия Тегачева, в мае планируется закончить бетонирование многочисленных дорожек, будут установлены кабинки для переодевания. Значительно расширена прогулочная зона. Деревья, которые будут давать тень в жаркие дни, сохранены. Дополнительно будут посажены новые деревья и кустарники.

-Территория пляжной зоны увеличилась в ширину на 300 метров. Вместе с прогулочной зоной пляж займет площадь около 3 гектаров. Недавно завезли более тысячи тонн песка, который соответствует всем санитарным нормам. Жители города могут быть уверены в том, что не получат травмы или заболевания от контакта с пляжным песком. Кроме того, будем устанавливать дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения, - пояснил представитель подрядчика Дмитрий Тегачев.

Напомним, в прошлом году жители Озерска проголосовали за благоустройство пляжа «Дальний». Территория была выбрана в рамках рейтингового голосования программы «Формирование комфортной городской среды».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42668/