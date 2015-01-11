Около 11 млрд нужно Челябинской области на борьбу с последствиями COVID-19.

Расходы Челябинской области на преодоление экономических последствий распространения коронавирусной инфекции оцениваются в сумму порядка 11 млрд рублей.

Именно столько, по данным Минфина, потребуется на «поддержку бизнеса и людей в трудной экономической ситуации».

Напомним, по итогам первого квартала бюджет Челябинской области недополучил почти 1,3 млрд рублей. «На ближайшее время прогноз тоже неутешительный – ожидается снижение налога на прибыль. Пока, по нашим подсчетам, в апреле недобор по доходам составит около 2,3 млрд рублей. Но связывать эти потери только с пандемией, на наш взгляд, не совсем корректно. Есть и другие причины для снижения поступлений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что принятый в регионе пакет антикризисных мер для бизнеса также приведет к выпадающим доходам – 550 млн рублей для бюджета области и 1,5 млрд – консолидированного (плюс муниципальные бюджеты). «Эти расчеты сделаны исходя из той базы, что была в прошлом году. Сейчас, очевидно, ситуация изменилась – расчетная база уменьшилась, а значит потери тоже могут быть меньше», – уточнили в министерстве.

Вместе с тем, власти региона не планируют существенного сокращения расходов, а также не отказываются от вложений в экономику. «Секвестра бюджета не будет, ни о каких значительных сокращениях речи не идет. Органы власти и главы территорий должны проинвентаризировать расходы по своим направлениям и обозначить траты, от которых можно отказаться в случае неблагоприятного развития событий. Речь идет об участии в различных конференциях, поездках, командировках. Ремонты и стройки, не связанные с социальными задачами, приобретение автомобилей для чиновников также не являются первоочередными расходами», – говорится в сообщении.

Добавим, доходы бюджета региона на 2020 год по итогам последних поправок утверждены в размере 181,7 млрд рублей, расходы – 203,7 млрд, дефицит – 22,5 млрд рублей.

https://dostup1.ru/finance/Okolo-11-mlrd-nuzhno-Chelyabinskoy-oblasti-na-borbu-s-posledstviyami-COVID-19_125898.html