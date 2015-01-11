Депутаты поддержали озерский бизнес

22 апреля состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов Озерского городского округа. В ходе сессии депутаты одобрили ряд решений, касающихся мер поддержки малого и среднего предпринимательства, а также внесли изменения в регламент работы Собрания, позволяющие проводить заседания и принимать решения дистанционно.

Председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков обратил внимание на то, что, несмотря на режим повышенной готовности, органы местного самоуправления, как и органы власти всех уровней, свою деятельность не прекращают.

– Депутатскому корпусу в настоящее время необходимо было закрепить норму, позволяющую проводить совещания дистанционно. Без этого документа те решения, которые могли быть приняты заочно не имели бы законной силы, – подчеркнул Андрей Кузнеченков. – Мы приняли это решение, предполагая возможность ухудшения ситуации с распространение коронавируса. Со стороны прокуратуры и других надзорных органов наша инициатива о проведении внеочередной сессии нареканий не вызвала. Заседание было проведено с соблюдением всех мер безопасности.

В марте, в связи с ухудшением экономической ситуации на территории Челябинской области по причине распространения новой коронавирусной инфекции, губернатором был утверждён План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. В настоящее время возникла потребность в издании муниципальных правовых актов, направленных на поддержание субъектов малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе.

Одним из таких документов стало решение о снижении до минимума (в размере 7,5 процентов) ставки единого налога на вменённый доход для предпринимателей, работающих в сфере оказания:

- парикмахерских услуг и услуг салонов красоты;

- автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;

- услуг общественного питания;

- услуг по временному размещению и проживанию.

Поясним, что полномочия органов местного самоуправления в части установления единого налога на вмененный доход в пределах от 7,5 до 15 процентов определены Налоговым кодексом Российской Федерации. Напомним, что ранее, начиная с 2014 года, в Озерском городском округе ставка налога была установлена в размере 15 процентов. Таким образом, в рамках своих полномочий, депутаты снизили ставку ЕНВД практически в два раза.

Кроме того, в ходе внеочередной сессии депутатами был утверждён порядок отсрочки сроков уплаты арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42715/