Волонтёры Метлино доставили продуктовые наборы пожилым жителям посёлка

В связи с режимом самоизоляции многим нужна поддержка, а особенно - пожилым людям. По всей стране работают волонтёры, и посёлок Метлино не остался без помощи волонтёров.

Совместно с начальником отдела администрации по посёлку Метлино Ларисой Кунакбаевой, депутатом Собрания депутатов округа Ольгой Хакимовой и руководителем волонтёрского движения Валентиной Сайфутдиновой была организована акция по бесконтактной доставке продуктовых наборов 32 одинокопроживающим пенсионерам-инвалидам старше 70 лет. Развести товары первой необходимости также помогли волонтёры. Продуктовые наборы поступили в Озерский городской округ благодаря Правительству Челябинской области и Фонду продовольствия " Русь".

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42727/