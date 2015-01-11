РФЯЦ – ВНИИТФ выделил более 1 млн рублей на ТО и ремонт аппаратов ИВЛ

РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) выделил более 1 млн рублей на проведение технического обслуживания с заменой расходных материалов аппаратов искусственной вентиляции легких городской медсанчасти, а также ремонта одного из них.

Преддоговорную, договорную работу, контрактацию, сопровождение поставки и приемку оборудования осуществляет Первичная профсоюзная организация РФЯЦ – ВНИИТФ.

«Мы нашли вместе с медико-санитарной частью сервисную организацию, договорились с ней, но к сожалению, все откладывается на май, потому что у них заказов очень много. Тем не менее, мы приведем в порядок все аппараты вентиляции легких за счет средств института. Договорились купить еще один аппарат», – отметил директор РФЯЦ – ВНИИТФ Михаил Железнов.

https://dostup1.ru/medicine/RFYaTs--VNIITF-vydelil-bolee-1-mln-rubley-na-TO-i-remont-apparatov-IVL_126084.html