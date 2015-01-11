28-го апреля отмечается День работников скорой медицинской помощи!

Пока этот праздник не утвержден официально, но это не мешает отдать должное людям, ежедневно спасающим множество жизней, их нелегкому, а, подчас, и опасному труду.

Когда проходит

Празднуется день медработников скорой ежегодно 28 апреля. Почему именно это число? А потому что в далеком 1898 году именно в этот день впервые были закреплены кареты скорой помощи за 2-мя московскими полицейскими участками.

Кто отмечает

Из названия самого праздника становится понятно, что отмечают его все работники скорой медицинской помощи:

врачи,

фельдшера,

диспетчеры,

водители карет скорой помощи и т.д.

А вместе с ними празднуют их родные и близкие, которые больше всех чувствуют, как нелегок их труд, видят их усталыми и измученными после тяжелой смены. Но вместе с тем они понимают: насколько он важен, ценен и необходим, тем более сейчас, в условиях пандемии коронавируса!

Будьте здоровы! Терпения, сил вам! И, конечно, достойной зарплаты!