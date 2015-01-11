О работе светофора на перекрестке ул. Советская – ул. Космонавтов

alebedeva
2020-04-29YEKT15:55:00
Уважаемые жители Озерского городского округа!
В связи с ремонтными работами на перекрестке ул. Советская – ул. Космонавтов не будет работать светофорный объект с 30.04.2020 г. до окончания работ.
Информация управления капитального строительства и благоустройства.
http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42778/
Ключевые теги: светофор, Озёрск, автовладельцы.
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