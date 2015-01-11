Начальник Управления образования о дистанционном обучении в Озерске. Видео

2020-05-01YEKT22:15:00

Интервью с Любовью Владимировной Горбуновой, начальником Управления образования Администрации ОГО. Говорим о работе дежурных групп в детских садах, дистанционном обучении и экзаменах.





2020-05-01YEKT22:15:00

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