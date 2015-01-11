Более 4,5 тыс. человек на Южном Урале остается под наблюдением из-за ковида

В Челябинской области под наблюдением в связи с коронавирусной инфекцией остаются 4 636 человек, в том числе 17 человек, прибывшие на территорию области за минувшие сутки из Москвы, Подмосковья и Петербурга, зарегистрировались через «горячую линию» (240-15-16).

«В обсерваторах находится 264 человека, в том числе в санатории-профилактории "Изумруд" – 40 человек, в областном центре реабилитации – 71, в санатории "Карагайский бор" – 153 человека», – говорится в сообщении.

По состоянию на 12 мая 2020 года, на территории Челябинской области зарегистрировано 1 289 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения – 39,3). За последние сутки на COVID-19 обследовано 2 057 человек, всего с начала пандемии – 81 279 жителей.

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-45-tys-chelovek-na-Yuzhnom-Urale-ostaetsya-pod-nablyudeniem-iz-za-kovida_126391.html