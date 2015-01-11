В Челябинской области отложен старт летней оздоровительной кампании

Муниципалитеты Челябинской области продолжают подготовку к летней оздоровительной кампании, несмотря на то, что старт ее будет отодвинут из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время бронирование мест в организациях отдыха и оздоровления детей временно приостановлено до 1 июня. Решение о начале работы лагерей в каждой территории будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации. Открытие лагерей рекомендовано осуществлять только при условии отсутствия коронавируса в территории либо при отсутствии новых заболеваний в течение 14 дней с даты регистрации последнего случая.

По состоянию на 8 мая в проект реестра организаций отдыха и оздоровления детей Челябинской области включены 784 организации всех форм собственности, в том числе: загородных ДОЛ – 69; лагерей дневного пребывания – 698; палаточных лагерей – 14; лагерей труда и отдыха – три. Всеми формами отдыха оздоровления и занятости было запланировано обеспечить 274 тыс. 671 ребенка (плюс 19,5 тыс. больше, чем в 2019 году). Министерством социальных отношений региона приобретено 8 тыс. 779 путевок на 223 млн рублей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Заезды, запланированные на апрель-май, перенесены на сентябрь-октябрь текущего года.

Подготовка сезонных лагерей идет в плановом режиме. Правда, в подготовку добавился новый пункт: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей в лагерях в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Управление Роспотребнадзора внесло в этой связи ряд предложений. Так, сотрудникам дневных лагерей необходимо будет предоставить справки об эпидемиологическом окружении, сотрудникам загородных лагерей – данные об исследовании на COVID-19.

«Лагеря смогут принять детей, проживающих на территории Челябинской области, с предоставлением справки об эпидокружении, в том числе в отношении новой коронавирусной инфекции. Рекомендовано исключить посещение детьми мест массового скопления людей, выезды за пределы лагеря. В загородных лагерях рекомендовано ограничить выезд сотрудников за пределы лагеря в течение всей смены, а также встречи детей с посетителями, в том числе с родителями», – сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов на совещании губернатора с главами муниципалитетов.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otlozhen-start-letney-ozdorovitelnoy-kampanii_126388.html