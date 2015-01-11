Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Озерском городском округе на 14 мая

Информация на утро 14 мая:

Зарегистрировано: 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

больных COVID-19 – 6 человек;

выздоровел – 1 человек.

В данный момент в инфекционном отделении КБ № 71 находятся 6 пациентов. Они получают все необходимое лечение. Заражение коронавирусом произошло среди контактных лиц, новых привозных случаев нет.

Напоминаем: с 12 мая в Челябинской области действует обязательный масочный режим.

Необходимо носить защитные маски в общественных местах – магазинах, различных учреждениях, в транспорте, в том числе в такси. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42935/