Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Озерском городском округе на 14 мая

Информация на утро 14 мая:
Зарегистрировано: 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
больных COVID-19 – 6 человек;
выздоровел – 1 человек.
В данный момент в инфекционном отделении КБ № 71 находятся 6 пациентов. Они получают все необходимое лечение. Заражение коронавирусом произошло среди контактных лиц, новых привозных случаев нет.
Напоминаем: с 12 мая в Челябинской области действует обязательный масочный режим.
Необходимо носить защитные маски в общественных местах – магазинах, различных учреждениях, в транспорте, в том числе в такси. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.