На автодороге Подъезд к Екатеринбургу на 2,5 года вводятся ограничения

На автодороге М-5 «Урал» Подъезд к Екатеринбургу вводятся временные ограничения – 8 июня на участке с 79-го по 121-й километр стартуют работы по капитальному ремонту трассы.

«Ограничение движения транспортных средств на дороге, которая проходит рядом с населенными пунктами Малый Куяш, Караболка, Аллаки, Касли, Снежинск, Знаменка, Клеопино, вводится с 8 июня 2020 года по 20 ноября 2022 года. Ограничение будет осуществляться в виде снижения скорости или организации реверсивного движения», – рассказали в управлении.

Автомобилистов просят отнестись к временным неудобствам с пониманием, планировать свой маршрут с учетом дорожных работ, а также следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Na-avtodoroge-Podezd-k-Ekaterinburgu-na-25-goda-vvodyatsya-ogranicheniya_126447.html