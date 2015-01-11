В Челябинской области ожидаются заморозки и грозы

Ночью 22 мая в горах и низинах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус одного градуса.

Ночные температуры составят плюс 2-7 градусов. Днем потеплеет до 17-22. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в восточных и юго-восточных районах – местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Напомним, на выходных в Челябинскую область вернется жара.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayutsya-zamorozki-i-groza_126651.html