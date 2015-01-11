Новые пособия на детей от 3 до 7 лет. Как? Сколько? Кому? Видеобеседа с УСЗН

Всю четвёртую четверть озерские школьники учились онлайн. А теперь ещё и последние звонки будут проходить в онлайн режиме... С каким настроением готовятся к ним выпускники, их родители и учителя? - рассказываем мы в нашем новом выпуске. Подробнее
Всю четвёртую четверть озерские школьники учились онлайн. А теперь ещё и последние звонки будут проходить в онлайн режиме... С каким настроением готовятся к ним выпускники, их родители и учителя? - рассказываем мы в нашем новом выпуске. Подробнее
Налоговая инспекция сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 №576 субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в пострадавших от COVID-19 отраслях, вправе направить заявление по форме КНД 1150102 для получения субсидии за апрель 2020 года. Подробнее
Президент Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях коронавируса объявил о том, что в 2020 году ЕГЭ стартует по всей стране 29 июня, школы будут помогать выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме Подробнее
Поздравление ветеранов со значимыми датами стало уже доброй традицией в округе. 22 мая исполнилось 95 лет ветерану Великой Отечественной войны, фронтовику Николаю Григорьевичу Пучкову. В этот день его поздравил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков Подробнее