Из-за ветра на Южном Урале остались без света 27 населенных пунктов

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск продолжают поступать заявления от граждан, которые попались на уловки мошенников.

Жительнице Озерска 1987 года рождения позвонили «сотрудники службы безопасности банка» и сообщили, что мошенники пытаются перевести деньги с ее банковской карты. Для защиты денежные средства якобы переведены на транзитный счет, но чтобы их вернуть, необходимо провести несколько операций. Женщина под диктовку выполнила алгоритм перевода и назвала все входящие коды с СМС сообщений. Ранее потерпевшая слышала о подобных случаях мошенничества и уже после разговора поняла, что ее обманули. Ущерб составил 21 156 рублей. Подробнее