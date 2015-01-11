Из-за ветра на Южном Урале остались без света 27 населенных пунктов

Более 8 тыс. южноуральцев остались без света в результате шквалистого усиления ветра – под удар стихии попали энергообъекты шести муниципалитетов Челябинской области.
25 мая в результате прохождения по территории региона атмосферного фронта, сопровождавшегося шквалистым ветром, были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры в Каслинском, Верхнеуфалейском, Аргаяшском, Сосновском районах, а также в Кыштымском и Коркинском городских округах», – говорится в сообщении.
На восемь часов вечера без электроснабжения оставалось порядка 27 небольших населенных пунктов, запитанных от электросетевой инфраструктуры филиала «Челябэнерго», с населением 8 200 человек.
https://dostup1.ru/accident/Iz-za-vetra-na-Yuzhnom-Urale-ostalis-bez-sveta-27-naselennyh-punktov_126765.html