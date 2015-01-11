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Не потерять головы: Челябинская область начала выход из коронавирусных ограничений

Челябинская область приступила к поэтапному выходу из ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Власти просят южноуральцев проявить ответственность, чтобы не допустить новых вспышек болезни.

Решение о переходе на первый этап снятия ограничений губернатором Челябинской области Алексеем Текслером принято в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и по предложению главного санитарного врача региона.

Напомним, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность индивидуальны и основаны на методических рекомендациях Роспотребнадзора. Методика оценки готовности к выходу из ограничений включает в себя оценку коэффициента распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции), свободный коечный фонд и охват тестированием. Ранее, 22 мая, уральское полпредство сообщило о том, что Челябинская область готова к постепенной отмене ограничений режима повышенной готовности: коэффициент распространения инфекции не превышал 1,0 (был равен 0,9), имелся свободный коечный фонд – более 50 процентов от нормативной потребности в инфекционных койках, а охват тестированием достиг 99 тестов на 100 тысяч населения в день. На утро 25 мая было обследовано на коронавирус почти 123 тысячи человек.

«Эпидемиологическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать. Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений. Мы снимаем ограничение на прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Также снимаем ограничение на малую непродовольственную розницу, смогут работать небольшие магазины», – прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Важно помнить и понимать: отмена ограничений не единовременное мероприятие, это только начало достаточно длинного по времени периода, и на каждом этапе ограничения будут сниматься постепенно.

Так, повторимся, на первом этапе в регионе разрешены прогулки и занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе в составе семьи или не более двух человек при условии соблюдения социальной дистанции. Могут возобновить работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением торговых объектов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров) при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале – один человек на четыре квадратных метра.+

На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.

На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе граждан из групп риска, использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее полутора метров).

Когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны, подчеркивают в Роспотребнадзоре. «Мы формулировали наши методические рекомендации исходя из главной цели – сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране. Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. Сейчас в режиме самоизоляции люди общаются только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если продолжают посещать работу. Уже сегодня Роспотребнадзором для каждого вида бизнеса подготовлены детальные методические рекомендации по организации работы с соблюдением всех мер безопасности и профилактики», – прокомментировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными. Важно понимать: любая вспышка – по другим регионам мы это видим – может перечеркнуть все наши усилия. Вирус по-прежнему опасен. Социальная дистанция, масочный режим, санитарно-эпидемиологические требования – они по-прежнему обязательны для всех – для жителей, для предприятий и организаций, для тех, кто уже работает, и тех, кто к работе возвращается. Нам всем нужно быть максимально ответственными. Тогда будем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений», – подчеркивает губернатор Алексей Текслер.

Обычные же люди рады и такому постепенному возвращению к нормальной жизни. Инстаграм Алексея Текслера полон радостных комментариев от жителей Челябинской области. «Ура!! Неужели мы начинаем к нормальной жизни возвращаться! Хорошо, что меры вовремя приняли, а то так бы еще до осени бы это длилось!» – не сдерживает эмоций leny_romashka.

Ее, пусть и не столь эмоционально, поддерживает пользователь с ником kukovaleksandr: «Так и думал, что начнется помаленьку снятие ограничений, цифры в последнее время радовали. Надеюсь, все ответственно к этому отнесутся и не начнут сразу забивать на рекомендации».

Роспотребнадзор продолжает вести наблюдение за гражданами, прибывающими из других регионов и стран: на сегодняшний день под наблюдением остаются более пяти тысяч человек, в том числе 128 – в обсерваторах. По данным оперативного штаба, в Челябинской области подтверждено 2 284 случая заражения, из них 924 человека пролечились и выписаны.

Не потерять головы: Челябинская область начала выход из коронавирусных ограничений

Не потерять головы: Челябинская область начала выход из коронавирусных ограничений

Не потерять головы: Челябинская область начала выход из коронавирусных ограничений

https://dostup1.ru/society/Ne-poteryat-golovy-Chelyabinskaya-oblast-nachala-vyhod-iz-koronavirusnyh-ogranicheniy_126762.html

2020-05-26YEKT08:53:00

Ключевые теги: Челябинская область, снятие ограничений, самоизоляция, коронавирус.

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