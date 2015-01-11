Текслер обозначил приоритеты реконструкции трассы М-5 на территории Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил приоритеты реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» на территории региона.

Первоочередные проекты глава региона обсудил с исполняющим обязанности начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Сергеем Бойко.

В числе приоритетов губернатор обозначил повышение пропускной способности федеральных трасс и увеличение количества полос движения до четырех.

«Если говорить о приоритетах дорожной деятельности на федеральных автомобильных дорогах, то я бы выделил в первую очередь задачу повышения пропускной способности с доведением их до четырех полос движения. Это сделает наши дороги не просто современными, качественными, это сделает их более безопасными, сократит количество аварий, в том числе погибших на дорогах», – считает Алексей Текслер.

По словам Сергея Бойко, все объекты реконструкции федеральных дорог законтрактованы до 2024 года. На сегодняшний день в границах Челябинской области 187 километров дорог с четырьмя полосами движения, к 2024 году их протяженность увеличится до 350 километров.

Губернатор отметил, что в этом году дорожники завершают реконструкцию участка дороги до Чебаркуля. Расширен до четырех полос участок М-5 в районе Травников, идут работы по расширению на участке до Чебаркуля. «Важно продолжить эту работу, уже в ближайшие годы начать реконструкцию до четырех полос дороги в сторону Златоуста и дальше через всю горнозаводскую зону. У этой территории большой рекреационный потенциал», - отметил Алексей Текслер.

Предстоит продолжить расширение М-5 до четырех полос в сторону Миасса, Златоуста и в целом расширение трассы в горнозаводской зоне региона.

Алексей Текслер отметил, что регион заинтересован в реконструкции трассы в горнозаводской зоне. «Есть большой запрос наших жителей. Понятно, что это логистическая составляющая, основной трафик, который сегодня идет из европейской части страны в Сибирь и наоборот. Именно расширение этой трассы сегодня жизненно необходимо», - считает губернатор.

Перед регионом и подразделением Росавтодора также стоит задача – начать реконструкцию трасса М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до Аши. До 2024 года планируется 43 километра М-5 перевести в первую категорию и запустить объездную дорогу города Сима.

Особое внимание уделяется проекту реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» от Челябинска до Екатеринбурга. В 2020 году там стартовали ремонтные работы на 40-километровом участке трассы, который южноуральские автолюбители называют двухполосным «горлышком». В течение трех лет на протяжении всего участка добавят еще по одной полосе движения. «В течение ближайших нескольких лет нужно эту работу завершить, чтобы вся дорога между Челябинском и Екатеринбургом была безопасной, четырехполосной. Чтобы можно было достаточно быстро добраться между двумя столицами Урала», - поставил задачу Алексей Текслер.

В планах также расширение автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» на Курган. В 2021 году начнется трехлетний этап капитального ремонта 24 километров автодороги Р-254 , которая соединяет Челябинскую обалсть с Курганской. А в 2022 году отремонтируют 22 километра автомобильной дороги А-310, которая ведет до границы с Казахстаном.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/teksler-oboznachil-prioritety-rekonstrukcii-trassy-m-5-na-territorii-chelyabinskoy