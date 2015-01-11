Жительница Кыштыма перевела лжеплемяннику 70 тыс. рублей

В Кыштыме 60-летняя женщина попалась на уловки мошенника и лишилась 70 тыс. рублей.

Мужчина позвонил пенсионерке, представившись ее племянником. Он попросил разрешения перевести на ее карту 180 тыс. рублей «для сохранности». Женщину насторожил голос звонившего, но собеседник сообщил, что простудился.

Доверчивая женщина продиктовала все данные карты и по просьбе звонившего удалила с телефона сообщения. Спустя некоторое время женщина перезвонила племяннику, чтобы поинтересоваться, долго ли ей хранить деньги. Когда обман вскрылся, пенсионерка недосчиталась сбережений на карте.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Kyshtyma-perevela-lzheplemyanniku-70-tys-rubley_126821.html