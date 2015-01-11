Стартовал I онлайн-тур детского конкурса Ильменского фестиваля авторской песни

С 1 по 30 июня 2020 года на сайте 44-го Всероссийского Ильменского фестиваля проходит первый онлайн-тур прослушивания детского конкурса «Наша смена».

Приглашаются дети в возрасте до 18 лет включительно. Номинации: автор стихов и музыки, автор стихов, автор музыки, исполнитель, дуэт, ансамбль.

Руководители конкурса – Мария и Рафаэль Валитовы (Челябинск), исполнители в жанре авторской песни, педагоги дополнительного образования, организаторы детских фестивалей авторской песни, педагоги программы Фонда Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке».

Итоги первого тура конкурса будут подведены 7 июля. Победители автоматически проходят во второй тур, проведение которого планируется в традиционном формате – на фестивальной сцене. Сроки проведения сдвигаются в связи с ситуацией с вирусом COVID–19, о них будет сообщено дополнительно.

Победители конкурса «Наша смена-2020» получат еще одно поощрение — бесплатные путевки в МДЦ «Артек» (Крым) осенью на тематическую смену Фонда Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке».

Техническое задание: в срок с 1 по 30 июня здесь законный представитель ребенка-участника заполняет форму заявки (ФИО, город, контакты, номинация, название и авторы произведения, ссылка на загруженное на Youtube видео с исполнением песни). Заявка считается принятой, если участник получил от организаторов письмо с подтверждением регистрации. Вопросы – по электронной почте svetloe@bk.ru.

https://dostup1.ru/society/Startoval-I-onlayn-tur-detskogo-konkursa-Ilmenskogo-festivalya-avtorskoy-pesni_126969.html