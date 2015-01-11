Измерят температуру. Роспотребнадзор изменил правила работы столовых и ресторанов

Роспотребнадзор изменил рекомендации по работе столовых, кафе и ресторанов. Новые правила касаются безопасности в условиях распространения коронавируса.

Теперь расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метров. Кроме того, надзорное ведомство уделило немало внимания дезинфекции и профилактике заболевания.

У персонала до начала смены должны измерять температуру. Все сотрудники, работающие с клиентами, будут получать медицинские маски, которые подлежат замене каждые 3 часа, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Причем, маски нельзя выбрасывать в обычное мусорное ведро. Их необходимо собирать, запаковывать в полиэтиленовые пакеты и лишь затем отправлять на утилизацию. Так же следует поступать и с одноразовой посудой.

Посетителям в заведениях общепита должны быть доступны антисептики и дезинфицирующие средства. Санитарная обработка в помещениях должна проводиться с интервалом в 2-4 часа.

Что касается рекомендаций об открытии этих общественных мест, в Роспотребнадзоре указали, что решение будут принимать главы регионов и главные государственные санитарные врачи.

В Челябинской области обстановка с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной. Зафиксировано уже более 3 тысяч заболевших, 43 человека с хроническими заболеваниями умерли. На Южном Урале продолжает действовать режим повышенной готовности, вплоть до 14 июня, сохраняется и обязательный масочный режим.

https://www.cheltv.ru/izmeryat-temperaturu/