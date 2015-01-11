Россиян ждут длинные выходные в июне

В июне россияне будут отдыхать три дня подряд в связи с празднованием Дня России – выходные будут 12, 13 и 14 июня.

День России в 2020 году выпадает на пятницу.

Отметим, что 24 июня также будет выходным днем в связи с проведением Парада Победы. Торжественные мероприятия были перенесены с 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, выходным будет и 1 июля. В этот день состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

История праздника День России началась в 1990 году, когда правительство РФ приняло декларацию о независимости страны. Именно в честь этого события в 1991 году календарь пополнили еще одной «красной» датой – 12 июня. Но мало кто среди рядовых граждан отмечал этот праздник.

Изначально торжество не было популярным сразу по нескольким причинам. Так, у него было слишком длинное и «узкое» название, да и правительство не предпринимало никаких шагов, чтобы повысить его престиж. В 1998 году этот праздник получил новое название – День России. В 2002 году 12 июня стало официально праздничной датой и с тех пор является выходным днем.

https://dostup1.ru/society/Rossiyan-zhdut-dlinnye-vyhodnye-v-iyune_127008.html