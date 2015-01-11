Россиян хотят отправлять на пенсию досрочно при ЧС и опасных пандемий

В России задумались о введении системы страхования для граждан на случай потери работы, а также о досрочном выходе на пенсию в условиях чрезвычайных ситуаций и распространении опасного заболевания.

Рассмотреть возможность страхования россиян от потери работы правительству рекомендует рассмотреть Совет Федерации. Такая инициатива вошла в постановление “ О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», пишет “Парламентская газета”.

Кроме того, кабмину предлагается рассмотреть возможность предоставления дополнительных гарантий социальной поддержки лиц предпенсионного возраста в случаях массового увольнения при введении режимов повышенной готовности, ЧС или угроз распространения опасных заболеваний.

Отмечается, что эти меры поддержки позволять выходить на пенсии досрочно гражданам предпенсионного возраста. Особенно в условиях отсутствия возможности по трудоустройству.

https://uralpress.ru/news/federaciya/rossiyan-hotyat-otpravlyat-na-pensiyu-dosrochno-pri-chs-i-opasnyh-pandemiy