Заморозки в Челябинской области сохраняются третью ночь подряд

Ночью 5 июня в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов.

В остальных территориях ожидается плюс 3-8 градусов ночью и 19-24 – днем. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами порывы ветра будут достигать скорости 14 метров в секунду.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/Zamorozki-v-Chelyabinskoy-oblasti-sohranyayutsya-tretyu-noch-podryad_127079.html