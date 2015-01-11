Челябинец покусал госавтоинспектора в Кыштыме

В Кыштыме пассажир автомобиля, остановленного сотрудниками ГИБДД, покусал госавтоинспектора – мужчине грозит крупный срок.

Как уточняет сайт «Кыштымский рабочий», ДПСники остановили автомобиль на одной из улиц города, чтобы проверить документы водителя. Пассажиру, жителю города Челябинска, действия правоохранителей не понравились. Выйдя из машины, одного из госавтоинспекторов он укусил, а второго обхватил за шею, чем причинил обоим сотрудникам телесные повреждения.

Также со ссылкой на следственный отдел города сообщается, что нападавший мужчина был пьян.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, санкция которой предусматривает назначение штрафа до 200 тыс. рублей или принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

https://dostup1.ru/accident/Chelyabinets-pokusal-gosavtoinspektora-v-Kyshtyme_127099.html