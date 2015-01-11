Вспышка Covid 19 в Метлино. Официальный комментарий

Особую обеспокоенность у специалистов МРУ № 71 и медиков вызывает вспышка заболевания в поселке Метлино: на утро 5 июня заболеваемость коронавирусной инфекцией возросла за счет выявленных случаев на территории поселка. На сегодня в Метлино выявлено 11 инфицированных.

Установлено, что три случая связаны с родственным контактом из Муслюмово. Остальные случаи заболевания – это два семейных очага, заразились друг от друга. Откуда первоначально пришла инфекция, пока специалистам выявить не удалось. Ситуация усугубляется тем, что у заболевших очень много контактов среди друзей и близких. Примерно 8-10 контактов на одного заболевшего.

-Наши эпидемиологи постарались максимально выявить и изолировать контактных. Большинство из них находится дома. Но есть люди, которые не понимают всей серьезности ситуации и не хотят соблюдать режим изоляции. По таким людям мы сейчас проводим расследования, будут составлены протоколы за нарушение режима. Штрафы за нарушение режима изоляции очень высокие, - разъяснил Эдуард Будущев.

Главный санитарный врач дал рекомендации для жителей Озерского городского округа в связи со сложившейся ситуацией:

-Необходимо вспомнить тот период, когда у нас были жесткие ограничения, максимально изолироваться, не приглашать гостей, не ходить в гости. В случае признаков ОРВИ никуда не выходить, сидеть дома, вызывать врача на дом. По возможности оставлять детей дома и не водить в детский сад. Кому надо на работу, лучше передвигаться на личном транспорте. Во время посещения магазинов обязательно использовать маски!

Кроме того, специалисты МРУ № 71 для жителей Метлино рекомендуют:

-Если за последние две недели вы болели ОРВИ и у вас до сих пор сохраняются остаточные явления, неважное самочувствие, также стоит обратиться к врачу. При внешнем общем благополучии после компьютерной томографии может быть обнаружена пневмония.

Обойти врачам весь поселок нереально, поэтому внимание к своему самочувствию и здоровью должны проявить и сами жители, чтобы избежать запущенных и порой трагических случаев. В Метлино проживает большое количество пожилых людей, которым помогают родственники, тесно общаются с ними, однако не следует забывать, что пожилые люди входят в зону высокого риска по коронавирусу.

Зачастую люди боятся называть свои контакты, скрывают их, не понимая, что наносят прежде всего, ущерб своему здоровью и здоровью окружающих. Специалистам МРУ № 71 порой приходится вести тщательнейшее расследование, «раскручивая» круг контактов, чтобы выявить инфицированных, не упустить время, если человек уже заболел. Часть контактов выявляется достаточно поздно из-за скрытности людей.

- Большая просьба – не скрывать круг контактов, - призывает Эдуард Будущев, - необходимо идти навстречу эпидемиологам и давать всю информацию, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Главный санитарный врач специально для тех, кто не верит в существование коронавирусной инфекции поясняет:

- Многие, к сожалению, до сих по не верят, что эта инфекция уже живет среди нас, в наших населенных пунктах. Большинство переносит ее бессимптомно, они являются носителями, ходят среди нас. Надо понимать, что все ограничительные мероприятия (носить маски, меньше контактировать, держать дистанцию) – это не пустые слова, меры принимаются для того, чтобы «бессимптомники» не заражали массу других людей. Инфекция эта очень коварная: первое время люди не замечают заболевание, у них нет особых ощущений, но через некоторое время резко появляется недомогание, медики привозят пациента на КТ, выявляют пневмонию, она требует длительного лечения и реабилитации, и отсутствие лечения может привести к печальным последствиям.

Мы не устаем напоминать: если человек почувствовал симптомы ОРВИ, обязательно надо вызывать врача! Кроме того, характерным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является потеря обоняния, человек не чувствует запахи. Если ОРВИ протекает слишком долго, сохраняется сухой кашель – это тоже повод обратиться к врачу. Медики по каждому случаю заболевания принимают решение.

Наш регион, в отличие от Москвы, пока находится на этапе роста заболеваемости, поэтому все ограничительные меры на сегодняшний день абсолютно оправданы. Нужно максимально собраться: соблюдать масочный режим, дистанцирование, ограничить контакты. В данной ситуации расслабляться нельзя, если мы не хотим закрыть округ на карантин.





http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/43207/