В Озерске начались окосы травы

Установившаяся жара не влияет на темпы работ по благоустройству Озерского городского округа. Полным ходом идут ремонты дорог, начались окосы улиц.

К работе по окосу городской территории приступил подрядчик из села Новая Андреевка, победивший в электронном конкурсе. Совместно со специалистами УКСиБ город был поделен на сегменты.

- В первую очередь окос начнется вдоль автодорог и на перекрестках, в зонах треугольников видимости. Высокая трава и разросшийся кустарник являются значительным фактором нарушения безопасности дорожного движения, мешают обзору водителей и пешеходов, - пояснил заместитель начальника УКСиБ Михаил Сопляков.

Далее запланировано окашивать газоны на улицах и придать опрятный вид городским скверам и аллеям, в эту часть работ входит подравнивание кустарников. Напомним: по условиям конкурса, подрядчик должен произвести не менее трех окосов за летний период. Сегодня рабочие начали косить траву на бульваре Гайдара с использованием райдера – самоходной техники, на которой закреплено устройство с горизонтальными вращающимися ножами.

Взять ситуацию с окосами на контроль ранее обещали депутаты «Единой России» в Озерске. По словам партийцев, «контроль будет жестким, чтобы не получить повторения прошлогодней ситуации, когда качество окосов было неудовлетворительным».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43239/