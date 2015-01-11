Грозы и сильный ветер ожидаются в Челябинской области

В Челябинской области Гидрометцентр РФ продлил действие предупреждения о желтом уровне опасности – это означает, что погода в ближайшие сутки потенциально опасна.

По информации синоптиков, ночью в четверг будет плюс 8-13, в горах – на пять градусов ниже, днем – плюс 15-20, на юге – до 25 градусов. В течение предстоящих суток местами пройдут кратковременные дожди, возможны с грозами, ночью порывы северного, северо-западного ветра до 14 метров в секунду, днем – до 15-18 м/c.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – из-за жаркой и сухой погоды, а также гроз и ветра возможны возгорания в лесах и травы в степях с переходом огня на населенные пункты.

Из-за усиления ветра МЧС не рекомендует южноуральцам парковаться под деревьями, советует обходить шаткие конструкции.

Добавим, в пятницу ожидается понижение температуры воздуха: ночью до плюс 2-7, днем – 18-23, но уже в субботу жара вернется.

https://dostup1.ru/society/Grozy-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_127414.html