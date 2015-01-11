2020-06-17YEKT16:00:00 | Губерния Минпром Челябинской области продолжает работу по поддержке предприятий региона Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области









Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий представил на заседании профильного комитета Законодательного собрания доклад о мерах по обеспечению устойчивой работы промышленных предприятий региона в 2020 году. По словам главы министерства, последствия пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений сказались на деятельности предприятий, но разработанные меры господдержки помогают промышленности региона справиться с кризисом.«Индекс промышленного производства в области отражает общую тенденцию снижения. Однако проводимый нами еженедельный мониторинг 114 крупных и средних предприятий, вносящих наибольший вклад в развитие экономики региона (годовая выручка каждой организации более 2 млрд рублей, уплаченных налогов не менее 100 млн рублей ежегодно), на которых занято почти 70% от общего числа занятых в областной промышленности, показал, что уровень загрузки мощностей большинства из них в последние два месяца составил от 60% до 100%. Устойчивой негативной динамики на протяжении нескольких периодов мониторинга не выявлено ни на одном предприятии», - отметил Павел Рыжий.Тем не менее, среди факторов, влияющих на промышленность региона, по-прежнему сильно влияние последствий пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений, в первую очередь, перевода сотрудников на дистанционный режим в апреле. В частности, в машиностроительном комплексе их число достигало 40%. На металлургических предприятиях на «удаленку» было переведено не более 7% персонала. Предприятия ОПК работали в штатном режиме и исполняли государственный оборонный заказ в срок.Главной задачей минпрома в условиях ограничений стало сохранение непрерывного производственного процесса для предприятий единого цикла. Решить ее удалось при плотном взаимодействии с Роспотребнадзором, Законодательным Собранием Челябинской области, общественными организациями и представителями промышленных предприятий. В сотрудничестве с ними были подготовлены предложения по мерам государственной поддержки, ряд которых нашел отражение в федеральной повестке. В том числе была налажена работа с федеральными органами исполнительной власти по включению региональных предприятий в перечень системообразующих организаций российской экономики в целях получения ими мер господдержки. В перечень включено 20 системообразующих промышленных предприятий Челябинской области, в том числе АМЗ, «Агрегат», ЮАИЗ, «Уралнефтемаш», СЧПЗ, УКВЗ. Региональный перечень системообразующих организаций насчитывает 213 предприятий, в том числе 114 промышленных.Продолжается работа по оказанию консультационной и организационной помощи предприятиям области в получении льготных займов, субсидий, значимых налоговых послаблений. В частности, Фондом развития промышленности Челябинской области утверждена программа льготного заёмного финансирования «Повышение производительности труда», которая позволяет предприятиям-участникам получить от 5 до 50 млн руб. под 1% на первые 3 года при наличии банковской гарантии, под 5% - при других видах обеспечения.Еще одна программа областного ФРП - «Противодействие эпидемическим заболеваниям» - дает возможность получить льготный заём предприятиям региона, которые являются производителями оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний. Льготное финансирование по ней в сумме 8 млн руб. для запуска линии по выпуску эластичных шнуров для медицинских одноразовых масок уже получила «Фабрика шнуров». В июне планируется рассмотреть заявки «Уфалейского трикотажа» и Магнитогорской обувной фабрики на общую сумму 16 млн рублей.Региональный ФРП реализует еще 6 программ льготного заёмного финансирования, приоритетным направлением которых является поддержка производства новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим и экспортным потенциалом.Активно поддерживаются минпромом предприятия региона, оказавшиеся в сложных финансово-экономических условиях. Например, предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «Миасский машиностроительный завод» и ОАО «Миассэлектроаппарат» получают помощь в увеличении объемов выпуска продукции гражданского назначения. Адресная поддержка предприятий осуществляется и в режиме снятия инфраструктурных ограничений. Так, ведутся работы по развитию индустриального парка «Малая Сосновка», которые должны завершиться до конца этого года. Осуществляется поддержка предприятий по добыче общераспространенных полезных ископаемых.Отдельным блоком работы для регионального минпрома стала организация деятельности по увеличению объемов производства и обеспечения предприятий и жителей области средствами индивидуальной защиты, в том числе перепрофилирование производств на выпуск масок, защитных костюмов, антисептиков, дезинфицирующих средств, клапанов и вентилей для аппаратов ИВЛ.В продолжение своей работы по поддержке промышленных предприятий уже в постковидный период и исполняя поручение Президента РФ от 09.05.2020 г. № Пр-790, минпром Челябинской области подготовил предложения в План действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики в Российской Федерации и Челябинской области. Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской областиМинистр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий представил на заседании профильного комитета Законодательного собрания доклад о мерах по обеспечению устойчивой работы промышленных предприятий региона в 2020 году. По словам главы министерства, последствия пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений сказались на деятельности предприятий, но разработанные меры господдержки помогают промышленности региона справиться с кризисом.«Индекс промышленного производства в области отражает общую тенденцию снижения. Однако проводимый нами еженедельный мониторинг 114 крупных и средних предприятий, вносящих наибольший вклад в развитие экономики региона (годовая выручка каждой организации более 2 млрд рублей, уплаченных налогов не менее 100 млн рублей ежегодно), на которых занято почти 70% от общего числа занятых в областной промышленности, показал, что уровень загрузки мощностей большинства из них в последние два месяца составил от 60% до 100%. Устойчивой негативной динамики на протяжении нескольких периодов мониторинга не выявлено ни на одном предприятии», - отметил.Тем не менее, среди факторов, влияющих на промышленность региона, по-прежнему сильно влияние последствий пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений, в первую очередь, перевода сотрудников на дистанционный режим в апреле. В частности, в машиностроительном комплексе их число достигало 40%. На металлургических предприятиях на «удаленку» было переведено не более 7% персонала. Предприятия ОПК работали в штатном режиме и исполняли государственный оборонный заказ в срок.Главной задачей минпрома в условиях ограничений стало сохранение непрерывного производственного процесса для предприятий единого цикла. Решить ее удалось при плотном взаимодействии с Роспотребнадзором, Законодательным Собранием Челябинской области, общественными организациями и представителями промышленных предприятий. В сотрудничестве с ними были подготовлены предложения по мерам государственной поддержки, ряд которых нашел отражение в федеральной повестке. В том числе была налажена работа с федеральными органами исполнительной власти по включению региональных предприятий в перечень системообразующих организаций российской экономики в целях получения ими мер господдержки. В перечень включено 20 системообразующих промышленных предприятий Челябинской области, в том числе АМЗ, «Агрегат», ЮАИЗ, «Уралнефтемаш», СЧПЗ, УКВЗ. Региональный перечень системообразующих организаций насчитывает 213 предприятий, в том числе 114 промышленных.Продолжается работа по оказанию консультационной и организационной помощи предприятиям области в получении льготных займов, субсидий, значимых налоговых послаблений. В частности, Фондом развития промышленности Челябинской области утверждена программа льготного заёмного финансирования «Повышение производительности труда», которая позволяет предприятиям-участникам получить от 5 до 50 млн руб. под 1% на первые 3 года при наличии банковской гарантии, под 5% - при других видах обеспечения.Еще одна программа областного ФРП - «Противодействие эпидемическим заболеваниям» - дает возможность получить льготный заём предприятиям региона, которые являются производителями оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний. Льготное финансирование по ней в сумме 8 млн руб. для запуска линии по выпуску эластичных шнуров для медицинских одноразовых масок уже получила «Фабрика шнуров». В июне планируется рассмотреть заявки «Уфалейского трикотажа» и Магнитогорской обувной фабрики на общую сумму 16 млн рублей.Региональный ФРП реализует еще 6 программ льготного заёмного финансирования, приоритетным направлением которых является поддержка производства новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим и экспортным потенциалом.Активно поддерживаются минпромом предприятия региона, оказавшиеся в сложных финансово-экономических условиях. Например, предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «Миасский машиностроительный завод» и ОАО «Миассэлектроаппарат» получают помощь в увеличении объемов выпуска продукции гражданского назначения. Адресная поддержка предприятий осуществляется и в режиме снятия инфраструктурных ограничений. Так, ведутся работы по развитию индустриального парка «Малая Сосновка», которые должны завершиться до конца этого года. Осуществляется поддержка предприятий по добыче общераспространенных полезных ископаемых.Отдельным блоком работы для регионального минпрома стала организация деятельности по увеличению объемов производства и обеспечения предприятий и жителей области средствами индивидуальной защиты, в том числе перепрофилирование производств на выпуск масок, защитных костюмов, антисептиков, дезинфицирующих средств, клапанов и вентилей для аппаратов ИВЛ.В продолжение своей работы по поддержке промышленных предприятий уже в постковидный период и исполняя поручение Президента РФ от 09.05.2020 г. № Пр-790, минпром Челябинской области подготовил предложения в План действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики в Российской Федерации и Челябинской области. AzAzA 2020-06-17YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Служба занятости готова компенсировать предприятиям затраты на повышение кв ...

Стартовал прием документов на предоставление субсидий промышленным предприя ...

Южноуральские промпредприятия получат поддержку на инвестпроекты в размере ...

Губернатор оценил экономическую ситуацию в Челябинской области как сдержанн ...

Будем знать самых успешных и заботливых {comments_news}