Резидент ТОСЭР «Озерск» выполнил первую плавку марочного свинца

ООО «ЦветМетСервис» подписало соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Озерск» в конце февраля 2019 года. С этого момента компания выполнила большой объем работы, необходимой для начала выплавки металла, сообщает минэкономразвития.Предприятие нацелено на создание современного, экологически безопасного производственного комплекса по переработке продуктов разделки отработанных аккумуляторных батарей и вторичного свинца. Получаемый на выходе продукт – марочный свинец и свинцовые сплавы.На первом этапе была подготовлена производственная площадка и ее инфраструктурное обеспечение: восстановлены и отремонтированы коммуникации и система энергоснабжения, проведены наружные сети. На втором – отремонтированы производственные здания и сооружения, устранены недостатки, выявленные в рамках экспертиз промышленной безопасности. И, наконец, завершены монтаж нового и модернизация имеющегося оборудования.В настоящее время ООО «ЦветМетСервис» продолжает пусконаладочные работы и планирует уже в ближайшее время выйти на проектную мощность.«В планах предприятия освоение производства линейки новой продукции – высоколегированных и прецизионных сплавов. Они будут отвечать современным требованиям аккумуляторной, автомобильной, атомной промышленности и машиностроения», – сообщается на сайте компании «Атом-ТОР», управляющей ТОСЭР «Озерск».Общий объем инвестиций в организацию производства, заявленный в соглашении, – 84 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест – порядка 60.