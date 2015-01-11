Были одними из самых низких в стране. «Уралэнергосбыт» повышает тарифы на электроэнергию

С 1 июля 2020 года электроэнергия для жителей Челябинской области станет дороже. «Уралэнергосбыт» повышает тарифы и призывает оплатить долги.
На Южном Урале вырастут тарифы на электроэнергию. Это коснется всех категорий потребителей. Министерство тарифного регулирования региона ранее выпустило постановление, согласно которому рост составит чуть больше 3%.
По данным «Уралэнергосбыта», все расчеты тарифов производятся по методикам, которые разработаны Федеральной службой тарифов, и в Челябинской области они пока остаются одними из самых самых низких в стране.
Уральцам порекомендовали поторопиться с оплатой долгов и успеть сделать это до повышения тарифов, иначе сумма задолженности может значительно увеличиться.
С утвержденными тарифами можно ознакомиться на сайтах Минтарифа или «Уралэнергосбыта».