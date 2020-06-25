В Кыштыме военнослужащая спасла тонущего ребенка

В Кыштыме военнослужащая Росгвардии спасла тонущего в пруду шестилетнего ребенка.

Малыш без сопровождения взрослых отправился на Верхне-Кыштымский пруд и у понтона упал в воду. Самостоятельно выбраться у него не получалось.

В это время сержант Наталья Голубенко была неподалеку: она ехала домой после службы в Кыштыме. Проезжая вдоль озера, она заметила, что в воде кто-то барахтается. Присмотревшись, она поняла, что это ребенок.

Наталья бросила машину на обочине и кинулась в воду. Она доплыла до тонущего ребенка, после чего вместе с ним добралась до берега. Успокоив мальчика, она узнала, где находятся родственники, отвезла его по месту жительства и передала бабушке.

https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-voennosluzhaschaya-spasla-tonuschego-rebenka_127614.html