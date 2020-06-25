Синоптики рассказали, когда в Челябинской области потеплеет

Похолодание в Челябинской области к концу недели сменится потеплением – на юге региона в воскресенье, 28 июня, воздух прогреется до 24 градусов.

В пятницу, 26 июня, ночью при прояснении похолодает до нуля, в остальное время прогнозируется 4-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 16 метров в секунду.

В субботу потеплеет до 15-20 градусов, но ночные температуры составят 3-8 градусов, а в горах столбики термометров опустятся до нуля. Прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди.

В воскресенье ночные температуры будут на уровне 5-10 градусов, днем ожидается 15-20, а на юге региона потеплеет до 24. Местами пройдут сильные дожди.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-kogda-v-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet_127654.html