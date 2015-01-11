Мониторинговые группы Общественной палаты Челябинской области работают во всех муниципалитетах

Источник: Общественная палата Челябинской области









В каждой территории Южного Урала сформированы мобильные группы, готовые в любой момент выехать для проверки жалоб граждан на ход общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России. В Челябинске их большего всего – двенадцать, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.Мониторинговые группы работают в каждом районе мегаполиса. В них входят юристы Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России, члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области, уже имеющие подобный опыт деятельности, в том числе руководитель ОП Николай Дейнеко. Утром 25 июня он проголосовал сам, а после посетил еще один участок, чтобы проверить, в какой обстановке это делают другие южноуральцы.«Голосование – это участие в процессе управления страны, возможность влиять на власть. Поэтому, безусловно, я посетил свой избирательный участок № 540, как всегда с супругой, для нас это уже традиция, и отдал свой голос. Далее посетил еще один участок № 542. На каждом из участков сейчас находится по два общественных наблюдателя. Ситуацию они оценивают как стабильную. Хочу отметить, что большое внимание уделяется санитарно-эпидемиологической безопасности граждан. Есть средства индивидуальной защиты. На входе граждане проходят температурный контроль. И это правильно. Общественная палата Челябинской области, как общественный институт, заинтересована в том, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право на участие в управлении делами государства, а также в легитимности и достоверности итогов голосования. Но при этом главный приоритет для нас — это сохранность здоровья южноуральцев», — рассказал Николай Дейнеко.Несмотря на спокойное в целом течение хода голосования, мобильными мониторинговыми группами все-таки было отработано несколько спорных вопросов. Так, по одному из сигналов членам комиссии № 516 в Челябинске вместо прозрачных защитных экранов выдали матовые, через которые сложно рассмотреть паспортные данные граждан. Однако при выезде на место оказалось, что экраны являются прозрачными. «Казус произошел из-за наклеенной с двух сторон защитной пленки, которую необходимо было снять перед использованием в соответствии с инструкцией», - пояснил Николай Дейнеко.Видео проверки — https://youtu.be/W57xysptuOI .Еще один случай был отработан в поселке Первомайский на избирательном участке №205. Избирательница пожаловалась в социальной сети Фейсбук на отсутствие у члена комиссии медицинской маски и перчаток. А также отметила, что бесконтактный термометр показал у нее некорректные данные - 30,5°. На месте побывала мониторинговая группа Общественной палаты Миасского городского округа (председатель — Сергей Соловьев). По информации проверяющих, масками и перчатками все участники избирательного процесса обеспечены с самого начала работы участка. Термометр исправен.Продолжают свою работу и общественные наблюдатели. Их в регионе 8 672, о ситуации на своих избирательных участках они оперативно докладывают каждые несколько часов. «Я работаю на участке №1408. Никаких жалоб или нарушений на нашем участке пока не было. Мы, наблюдатели, стараемся приложить максимум усилий, чтобы голосование прошло без эксцессов. Людей у нас немного, все соблюдают социальную дистанцию, им меряют температуру, они надевают маски и перчатки, все это в наличии, можно взять, а затем граждане голосуют», - рассказала общественный наблюдатель из Магнитогорска Валентина Ермакова.Не прекращается работа и в кол-центре Общественной палаты Челябинской области. На данный момент на горячую линию поступило 12 звонков. Граждане просили дать разъяснения по организационным вопросам. Как найти свой избирательный участок? Можно ли взять с собой ребенка? До которого часа работают участки? Где ознакомиться с печатным текстом предполагаемых поправок в Конституцию? Один из звонивших из Красноармейского района пожаловался на то, что на избирательном участке ему не предоставили перчатки и маску, недоразумение разрешили благодаря оперативной работе председателя местной ОП Алексея Батутина, гражданину выдан полный комплект. Квалифицированные ответы были даны по всем обращениям.Напомним, избирательные участки открыты с 25 по 29 июня с 08:00 до 20:00. Такой же режим работы сохранится и 1 июля. А вот 30 июня участки будут открыты до 14:00.