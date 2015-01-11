2020-06-26YEKT11:00:00 | Губерния Челябинская область в зеркале переписей Источник: Челябинскстат









В России 25 июня отметили День работника статистики. Собираемые и анализируемые статистиками данные сегодня востребованы во многих областях социальной жизни и экономики страны. Важную роль в формировании сведений о демографических процессах в России и ее субъектах играют переписи населения.В переписях населения, как в зеркале, с математической точностью отражаются основные этапы становления Челябинской области, ключевые моменты социального и демографического развития Южного Урала, сообщает Челябинскстат.Челябинская область была официально выделена из состава Уральской области в 1934 году. Однако первые сведения о численности населения нашего региона появились гораздо раньше. По итогам переписи 1926 года число жителей Челябинской области (в современных границах) составляло 1048,8 тыс. человек, при этом основной частью населения (69,3%) были сельские жители.С началом индустриализации страны на Южном Урале активно начался процесс урбанизации. Это отразилось на результатах переписи населения 1939 года: соотношение горожан и сельских жителей составило 59,9% и 40,1%.К моменту проведения переписи 1979 года Челябинская область превратилась в одну из ведущих промышленно развитых территорий СССР. Челябинск стал городом-миллионником.Перепись населения 1989 года зафиксировала самую высокую в истории Челябинской области численность постоянного населения – 3617,7 тыс. человек.Всероссийская перепись населения 2002 года стала первой переписью, проведенной на постсоветском пространстве, и имела важное значение для демографических расчетов, анализов, прогнозов, необходимых для планирования развития новой российской экономики и социальной сферы. Перепись выявила значительное повышение образовательного уровня жителей области. За период с 1989 по 2002 годы число специалистов с высшим образованием в регионе увеличилось на 66,5%, со средним профессиональным – на 65,7%.Во время переписи 2002 года впервые было применено понятие домохозяйства как статистической единицы, объединяющей людей (необязательно родственников), ведущих общее хозяйство. Средний размер домохозяйства в 2002 году составил 2,6 человека.Перепись 2002 года показала, что эпоха коммуналок уходит в прошлое. Отдельная квартира стала преобладающим типом жилья в Челябинской области. На них приходилось почти 78,0% домохозяйств, имеющих жилье, а в коммунальных квартирах – лишь незначительная часть домохозяйств, около 2,0%.Переписи населения являются единственным источником сведений о национальном составе населения. В настоящее время не существует других источников, которые бы полноценно и качественно характеризовали национальный состав страны и ее регионов.Перепись 2002 года запомнится тем, что нагайбаки были отмечены как самостоятельная национальность. В Челябинской области было учтено более девяти тысяч нагайбаков, что составило 94,7% всех указавших эту национальность в целом по России.После проведения переписи населения 2002 года впервые получены таблицы о рождаемости в разрезе субъектов Федерации (в переписи 1989 года эти сведения имелись лишь в целом по стране).При переписи населения 2010 года на Южном Урале учтено 3476,2 тыс. человек постоянного населения. Регион занимал девятое место по численности населения в России, второе место в Уральском федеральном округе и относился к одному из самых крупных субъектов Российской Федерации, несмотря на то, что по сравнению с переписью 2002 года численность уменьшилась на 127,1 тыс. человек (сокращение составило 3,5%).Всероссийская перепись населения 2010 года выявила продолжающийся в Челябинской области рост численности людей с высшим образованием. Впервые были получены данные о численности специалистов по ступеням высшего профессионального образования. Из числа лиц, имеющих высшее профессиональное и послевузовское образование (580,4 тыс. человек), преобладающее большинство (94,0%) является специалистами, 4,0% – бакалаврами и 2,0% – магистрами.Характерной приметой времени стало увеличение числа незарегистрированных браков, их удельный вес составил 15,0% против 11,0% в 2002 году от общего числа состоящих в браке.Во время переписи 2010 года национальный состав региона увеличился на 35 национальностей, представители которых ранее не проживали на территории Челябинской области. Перечень национальностей, населяющих Южный Урал, расширился, в том числе за счет представителей стран дальнего зарубежья (хорватов, югославов, бельгийцев, датчан, индонезийцев, камерунцев, канадцев, нигерийцев и других).Тройка лидеров по национальному составу остается неизменной: русские (83,8% от общего числа лиц, указавших национальную принадлежность), татары (5,4%), башкиры (4,8%). В 2010 году отмечен рост численности армян на территории Южного Урала (на 8,3%).Как изменилась ситуация в Челябинской области за последнее десятилетие, покажет предстоящая перепись населения, которая впервые в истории будет проведена в цифровом формате. В программу переписи включены новые вопросы, ответы на которые позволят составить портрет современной России.Все жители страны, не дожидаясь переписчика, смогут самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». Те, кто по каким-либо причинам не смогли или не захотели пройти интернет-перепись, будут переписаны традиционным способом переписчиками или на переписных участках, в том числе созданных в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг.Переписчики при обходе жилых помещений будут использовать планшеты: это сократит время опроса и значительно повысит качество собираемой информации. Источник: ЧелябинскстатВ России 25 июня отметили День работника статистики. Собираемые и анализируемые статистиками данные сегодня востребованы во многих областях социальной жизни и экономики страны. Важную роль в формировании сведений о демографических процессах в России и ее субъектах играют переписи населения.В переписях населения, как в зеркале, с математической точностью отражаются основные этапы становления Челябинской области, ключевые моменты социального и демографического развития Южного Урала, сообщает Челябинскстат.Челябинская область была официально выделена из состава Уральской области в 1934 году. Однако первые сведения о численности населения нашего региона появились гораздо раньше. По итогам переписи 1926 года число жителей Челябинской области (в современных границах) составляло 1048,8 тыс. человек, при этом основной частью населения (69,3%) были сельские жители.С началом индустриализации страны на Южном Урале активно начался процесс урбанизации. Это отразилось на результатах переписи населения 1939 года: соотношение горожан и сельских жителей составило 59,9% и 40,1%.К моменту проведения переписи 1979 года Челябинская область превратилась в одну из ведущих промышленно развитых территорий СССР. Челябинск стал городом-миллионником.Перепись населения 1989 года зафиксировала самую высокую в истории Челябинской области численность постоянного населения – 3617,7 тыс. человек.Всероссийская перепись населения 2002 года стала первой переписью, проведенной на постсоветском пространстве, и имела важное значение для демографических расчетов, анализов, прогнозов, необходимых для планирования развития новой российской экономики и социальной сферы. Перепись выявила значительное повышение образовательного уровня жителей области. За период с 1989 по 2002 годы число специалистов с высшим образованием в регионе увеличилось на 66,5%, со средним профессиональным – на 65,7%.Во время переписи 2002 года впервые было применено понятие домохозяйства как статистической единицы, объединяющей людей (необязательно родственников), ведущих общее хозяйство. Средний размер домохозяйства в 2002 году составил 2,6 человека.Перепись 2002 года показала, что эпоха коммуналок уходит в прошлое. Отдельная квартира стала преобладающим типом жилья в Челябинской области. На них приходилось почти 78,0% домохозяйств, имеющих жилье, а в коммунальных квартирах – лишь незначительная часть домохозяйств, около 2,0%.Переписи населения являются единственным источником сведений о национальном составе населения. В настоящее время не существует других источников, которые бы полноценно и качественно характеризовали национальный состав страны и ее регионов.Перепись 2002 года запомнится тем, что нагайбаки были отмечены как самостоятельная национальность. В Челябинской области было учтено более девяти тысяч нагайбаков, что составило 94,7% всех указавших эту национальность в целом по России.После проведения переписи населения 2002 года впервые получены таблицы о рождаемости в разрезе субъектов Федерации (в переписи 1989 года эти сведения имелись лишь в целом по стране).При переписи населения 2010 года на Южном Урале учтено 3476,2 тыс. человек постоянного населения. Регион занимал девятое место по численности населения в России, второе место в Уральском федеральном округе и относился к одному из самых крупных субъектов Российской Федерации, несмотря на то, что по сравнению с переписью 2002 года численность уменьшилась на 127,1 тыс. человек (сокращение составило 3,5%).Всероссийская перепись населения 2010 года выявила продолжающийся в Челябинской области рост численности людей с высшим образованием. Впервые были получены данные о численности специалистов по ступеням высшего профессионального образования. Из числа лиц, имеющих высшее профессиональное и послевузовское образование (580,4 тыс. человек), преобладающее большинство (94,0%) является специалистами, 4,0% – бакалаврами и 2,0% – магистрами.Характерной приметой времени стало увеличение числа незарегистрированных браков, их удельный вес составил 15,0% против 11,0% в 2002 году от общего числа состоящих в браке.Во время переписи 2010 года национальный состав региона увеличился на 35 национальностей, представители которых ранее не проживали на территории Челябинской области. Перечень национальностей, населяющих Южный Урал, расширился, в том числе за счет представителей стран дальнего зарубежья (хорватов, югославов, бельгийцев, датчан, индонезийцев, камерунцев, канадцев, нигерийцев и других).Тройка лидеров по национальному составу остается неизменной: русские (83,8% от общего числа лиц, указавших национальную принадлежность), татары (5,4%), башкиры (4,8%). В 2010 году отмечен рост численности армян на территории Южного Урала (на 8,3%).Как изменилась ситуация в Челябинской области за последнее десятилетие, покажет предстоящая перепись населения, которая впервые в истории будет проведена в цифровом формате. В программу переписи включены новые вопросы, ответы на которые позволят составить портрет современной России.Все жители страны, не дожидаясь переписчика, смогут самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». Те, кто по каким-либо причинам не смогли или не захотели пройти интернет-перепись, будут переписаны традиционным способом переписчиками или на переписных участках, в том числе созданных в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг.Переписчики при обходе жилых помещений будут использовать планшеты: это сократит время опроса и значительно повысит качество собираемой информации. AzAzA 2020-06-26YEKT11:00:00 Нашли ошибку? 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