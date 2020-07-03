На ММК внедрили онлайн-проверку знаний по охране труда

Сегодня стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Четыре тысячи одиннадцатиклассников Челябинской области проверят свои знания по географии, литературе, а также информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) Подробнее
На заседании штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания в Озерском городском округе было принято решение разрешить с 06.07.2020 года въезд на территорию Озерска гражданам, имеющим временные пропуска Подробнее
В Челябинске минэкологии региона, компания «Полигон ТБО» и Российский союз молодежи провели совместную экологическую акцию. После субботника на Голубом карьере участники совершили экскурсию на предприятие, где своими глазами увидели, как перерабатывается мусор. Субботник прошел на Голубом карьере в Челябинском городском бору. На берегу живописного водоема активисты РСМ собрали больше 200 килограммов мусора. Весь он был отсортирован по фракциям: в отдельные мешки волонтеры собирали пластик, стекло и смешанные отходы. Контролировала раздельный сбор координатор проекта «Чистые игры» в Челябинской области Олеся Ефимова, сообщает минэкологии.После субботника весь мусор отправился в компанию «Полигон ТБО», где он пройдет более тщательную сортировку, после чего часть отходов поступит на переработку. В одном из цехов предприятия участникам субботника продемонстрировали, как использованные полиэтиленовые пакеты перерабатываются в специальные гранулы. В дальнейшем из них изготавливают не только новые мешки для мусора, но и производственные материалы и даже трубы. А из переработанного пластика получается химическое волокно, которое подходит для изготовления самых разных изделий – от упаковочной ленты до одежды.Совместно с партнерскими организациями на «Полигоне ТБО» успешно осуществляются несколько программ по переработке вторсырья: мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из ПЭТ-тары производят измельченные хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, крупногабаритные отходы (древесные) - в стружку, реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса. Также в 2020 году планируется запуск производства евродров из крупногабаритного мусора, пакетов для мусора из переработанного материала и других направлений рециклинга отходов.«Мы с удовольствием поддерживаем проекты по экологическому просвещению и вовлечению жителей Южного Урала в вопросы обращения с отходами. Цель таких скромных по масштабам, но полезных мероприятий – это воспитание культуры обращения с отходами и пропаганда осознанного и ответственного потребления. Живой интерес к сфере обращения с отходами со стороны молодого поколения укрепил идею проводить подобные акции регулярно», - прокомментировал генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Александр Трубин.Организаторы надеются, что проведенная акция станет началом цепи просветительских мероприятий, которые помогут южноуральцам больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.«Челябинская область приступила к поэтапному переходу на раздельный сбор мусора. В марте текущего года был принят региональный закон, в рамках его реализации выбраны два «пилотных» города – Южноуральск и Копейск. Там раздельный сбор уже осуществляется. Контейнеры для разных видов отходов начали появляться и в Челябинске, за таким мусором приезжают специальные машины, чтобы разные фракции не смешивались. И сейчас от граждан требуется ответственный подход, потому что, к сожалению, довольно часто даже там, где установлены нужные контейнеры, люди продолжают бросать смешанный мусор в контейнеры для вторсырья. Подобные акции мы планируем проводить регулярно в просветительских целях. Будем не только наводить порядок на загрязненных территориях, собирать мусор, но и показывать людям, что происходит с отходами дальше - чтобы они могли наблюдать процесс переработки и видеть его результаты», - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков. Подробнее
На Магнитогорском металлургическом комбинате успешно внедрено мобильное приложение «Проверка знаний по охране труда и технике безопасности», созданное на базе программного продукта «1С:Предприятие версии 8.3», сообщает пресс-служба ММК.По заказу дирекции по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» специалистами ООО «ММК-Информсервис» разработано и внедрено мобильное приложение для проверки знаний по охране труда и технике безопасности сотрудников предприятий Группы ПАО «ММК». Приложение разработано на мобильной платформе 1С и является первым опытом разработки промышленной системы на этой платформе.Мобильное приложение доступно на популярных мобильных платформах (IOS и Android), а также из любого веб-браузера с любого компьютера (Windows, Linux). С помощью удобного и простого интерфейса приложение позволяет проверить свои знания со смартфона или планшета в любой момент времени и в любом месте при наличии доступа в интернет. Обучение можно пройти как по рекомендуемому штатной позицией плану, так и по планам обучения для любых профессий, действующих в ПАО «ММК». После обучения по результатам тестирования формируется наглядная аналитическая отчетность. Приложение получило положительные оценки как у сотрудников, проходящих тестирование, так и у работников дирекции по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК». Инструмент проверки знаний, который «всегда под рукой», является эффективным средством для предотвращения травматизма.В перспективе мобильное приложение может применяться в других сферах, где требуется проверка знаний. Мобильная платформа 1С в целом зарекомендовала себя как эффективное средство разработки и рассматривается к применению в дальнейшем в проектах ООО «ММК-Информсервис».