На Южном Урале судебные приставы возвращаются к обычному формату личных приемов граждан

Сегодня стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Четыре тысячи одиннадцатиклассников Челябинской области проверят свои знания по географии, литературе, а также информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) Подробнее
На заседании штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания в Озерском городском округе было принято решение разрешить с 06.07.2020 года въезд на территорию Озерска гражданам, имеющим временные пропуска Подробнее
В Челябинске минэкологии региона, компания «Полигон ТБО» и Российский союз молодежи провели совместную экологическую акцию. После субботника на Голубом карьере участники совершили экскурсию на предприятие, где своими глазами увидели, как перерабатывается мусор. Субботник прошел на Голубом карьере в Челябинском городском бору. На берегу живописного водоема активисты РСМ собрали больше 200 килограммов мусора. Весь он был отсортирован по фракциям: в отдельные мешки волонтеры собирали пластик, стекло и смешанные отходы. Контролировала раздельный сбор координатор проекта «Чистые игры» в Челябинской области Олеся Ефимова, сообщает минэкологии.После субботника весь мусор отправился в компанию «Полигон ТБО», где он пройдет более тщательную сортировку, после чего часть отходов поступит на переработку. В одном из цехов предприятия участникам субботника продемонстрировали, как использованные полиэтиленовые пакеты перерабатываются в специальные гранулы. В дальнейшем из них изготавливают не только новые мешки для мусора, но и производственные материалы и даже трубы. А из переработанного пластика получается химическое волокно, которое подходит для изготовления самых разных изделий – от упаковочной ленты до одежды.Совместно с партнерскими организациями на «Полигоне ТБО» успешно осуществляются несколько программ по переработке вторсырья: мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из ПЭТ-тары производят измельченные хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, крупногабаритные отходы (древесные) - в стружку, реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса. Также в 2020 году планируется запуск производства евродров из крупногабаритного мусора, пакетов для мусора из переработанного материала и других направлений рециклинга отходов.«Мы с удовольствием поддерживаем проекты по экологическому просвещению и вовлечению жителей Южного Урала в вопросы обращения с отходами. Цель таких скромных по масштабам, но полезных мероприятий – это воспитание культуры обращения с отходами и пропаганда осознанного и ответственного потребления. Живой интерес к сфере обращения с отходами со стороны молодого поколения укрепил идею проводить подобные акции регулярно», - прокомментировал генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Александр Трубин.Организаторы надеются, что проведенная акция станет началом цепи просветительских мероприятий, которые помогут южноуральцам больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.«Челябинская область приступила к поэтапному переходу на раздельный сбор мусора. В марте текущего года был принят региональный закон, в рамках его реализации выбраны два «пилотных» города – Южноуральск и Копейск. Там раздельный сбор уже осуществляется. Контейнеры для разных видов отходов начали появляться и в Челябинске, за таким мусором приезжают специальные машины, чтобы разные фракции не смешивались. И сейчас от граждан требуется ответственный подход, потому что, к сожалению, довольно часто даже там, где установлены нужные контейнеры, люди продолжают бросать смешанный мусор в контейнеры для вторсырья. Подобные акции мы планируем проводить регулярно в просветительских целях. Будем не только наводить порядок на загрязненных территориях, собирать мусор, но и показывать людям, что происходит с отходами дальше - чтобы они могли наблюдать процесс переработки и видеть его результаты», - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков. Подробнее
С 6 июля 2020 года личный прием граждан и представителей организаций в УФССП России по Челябинской области возобновится в привычном формате. Приемные дни и часы: вторник - с 9 до 13 часов, четверг - с 13 до 18 часов. Руководство ведомства также начинает личный прием: главный судебный пристав Челябинской области – по четвергам, заместители – по понедельникам.Как подчеркнули в ведомстве, посещение аппарата управления и его структурных подразделений будет проходить в строгом соответствии с санитарными требованиями. Гражданам в целях собственной безопасности необходимо иметь при себе маски, перчатки и ручки. На прием не будут допускаться люди, обязанные соблюдать карантин.УФССП России по Челябинской области рекомендует записываться на прием с помощью сервиса «Запись на прием» на официальном сайте ведомства. Это позволит заявителям не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих в ожидании своей очереди, а решить вопросы в точно назначенное время.Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим, и производится на имеющиеся свободные периоды времени. С учетом действующих мер режима повышенной готовности и в целях безопасности граждан УФССП России по Челябинской области рекомендует пользоваться уже имеющимися ресурсами для взаимодействия с судебными приставами.Так, продолжает действовать прием заявлений, обращений и ходатайств посредством специальных переносных ящиков для корреспонденции, установленных в каждом структурном подразделении УФССП России по Челябинской области. По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение. По данным обращениям и вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане могут обратиться по телефонам (351) 255-34-03, 255-34-04, 255-34-29, 255-34-31, а также по телефону дежурной части УФССП России по Челябинской области (351) 252-53-00.Для получения ответа на ранее поданные обращения и решения иных вопросов следует звонить по контактным телефонам структурных подразделений управления, перечень которых размещен на официальном сайте УФССП России по Челябинской области. Телефонные номера и порядок взаимодействия граждан с судебными приставами также указаны на информационных листах при входе в каждый отдел судебных приставов.Обращения, заявления (ходатайства) можно направить в форме электронного документа с помощью сервисов Единого портала государственных услуг, а также посредством ресурсов официального сайта УФССП России по Челябинской области «Интернет-приемная» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».Получить информацию о наличии/отсутствии задолженности, а также произвести оплату можно с помощью Банка данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП России по Челябинской области.