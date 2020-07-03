На Южном Урале судебные приставы возвращаются к обычному формату личных приемов граждан

В Челябинске минэкологии региона, компания «Полигон ТБО» и Российский союз молодежи провели совместную экологическую акцию. После субботника на Голубом карьере участники совершили экскурсию на предприятие, где своими глазами увидели, как перерабатывается мусор.

Субботник прошел на Голубом карьере в Челябинском городском бору. На берегу живописного водоема активисты РСМ собрали больше 200 килограммов мусора. Весь он был отсортирован по фракциям: в отдельные мешки волонтеры собирали пластик, стекло и смешанные отходы. Контролировала раздельный сбор координатор проекта «Чистые игры» в Челябинской области Олеся Ефимова, сообщает минэкологии.После субботника весь мусор отправился в компанию «Полигон ТБО», где он пройдет более тщательную сортировку, после чего часть отходов поступит на переработку. В одном из цехов предприятия участникам субботника продемонстрировали, как использованные полиэтиленовые пакеты перерабатываются в специальные гранулы. В дальнейшем из них изготавливают не только новые мешки для мусора, но и производственные материалы и даже трубы. А из переработанного пластика получается химическое волокно, которое подходит для изготовления самых разных изделий – от упаковочной ленты до одежды.Совместно с партнерскими организациями на «Полигоне ТБО» успешно осуществляются несколько программ по переработке вторсырья: мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из ПЭТ-тары производят измельченные хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, крупногабаритные отходы (древесные) - в стружку, реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса. Также в 2020 году планируется запуск производства евродров из крупногабаритного мусора, пакетов для мусора из переработанного материала и других направлений рециклинга отходов.«Мы с удовольствием поддерживаем проекты по экологическому просвещению и вовлечению жителей Южного Урала в вопросы обращения с отходами. Цель таких скромных по масштабам, но полезных мероприятий – это воспитание культуры обращения с отходами и пропаганда осознанного и ответственного потребления. Живой интерес к сфере обращения с отходами со стороны молодого поколения укрепил идею проводить подобные акции регулярно», - прокомментировал генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Александр Трубин.Организаторы надеются, что проведенная акция станет началом цепи просветительских мероприятий, которые помогут южноуральцам больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.«Челябинская область приступила к поэтапному переходу на раздельный сбор мусора. В марте текущего года был принят региональный закон, в рамках его реализации выбраны два «пилотных» города – Южноуральск и Копейск. Там раздельный сбор уже осуществляется. Контейнеры для разных видов отходов начали появляться и в Челябинске, за таким мусором приезжают специальные машины, чтобы разные фракции не смешивались. И сейчас от граждан требуется ответственный подход, потому что, к сожалению, довольно часто даже там, где установлены нужные контейнеры, люди продолжают бросать смешанный мусор в контейнеры для вторсырья. Подобные акции мы планируем проводить регулярно в просветительских целях. Будем не только наводить порядок на загрязненных территориях, собирать мусор, но и показывать людям, что происходит с отходами дальше - чтобы они могли наблюдать процесс переработки и видеть его результаты», - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков. Подробнее