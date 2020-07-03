ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Сегодня стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Четыре тысячи одиннадцатиклассников Челябинской области проверят свои знания по географии, литературе, а также информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) Подробнее
На заседании штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания в Озерском городском округе было принято решение разрешить с 06.07.2020 года въезд на территорию Озерска гражданам, имеющим временные пропуска Подробнее
В Челябинске минэкологии региона, компания «Полигон ТБО» и Российский союз молодежи провели совместную экологическую акцию. После субботника на Голубом карьере участники совершили экскурсию на предприятие, где своими глазами увидели, как перерабатывается мусор. Подробнее