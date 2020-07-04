В Озерске завершилась эко-смена духовно-просветительской программы «Росток»

В Озерске Челябинской области завершилась первая эко-смена благотворительной программы «Росток», реализованная по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова.

В ходе смены школьники в онлайн-формате выполняли командные и индивидуальные задания на экологическую тематику, вместе с педагогами-наставниками изучали вопросы глобальных экологических проблем и пути их решения, а также стали участниками видеоконференций с приглашенными гостями: зоозащитником, президентом фонда «Спаси меня» Кареном Даллакяном и активистом экологического общественного движения «Город Первых» Данилой Шестаковым.

Также участники эко-смены работали над проектом «Моё счастливое дерево», в рамках которого подбирали место для высадки саженцев и разрабатывали системы ухода за ними с учетом породы деревьев и климатических условий. Автором лучшей идеи стала команда «Зеленая дружина», которая предложила высадить саженцы остролистного клена на территории одной из школ Озерска.

— В этом году Группа ЧТПЗ впервые организовала в онлайн-формате летнюю школьную смену в рамках духовно-просветительской программы «Росток», которая является еще одним элементом сформированной в Озерске уникальной среды для развития молодого поколения и познания окружающего мира, — отмечает руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова. — Для ребят это был новый опыт и новые вызовы, с которыми они успешно справились. Уверена, что полученные участниками в ходе эко-смены знания станут основой для их дальнейшего личностного роста, вдохновят на свершение добрых дел и реализацию проектов по сохранению окружающей среды.

Благотворительная программа «Росток» реализуется Группой ЧТПЗ совместно с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы и Администрацией Озерского городского округа с 2017 года. В 2019 году в рамках программы состоялись творческие конкурсы, фестиваль искусств «Дорога к храму», празднование Дня славянской письменности и культуры.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43531/