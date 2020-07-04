В Челябинской области стартует первая волна ЕГЭ по русскому языку

Более 9 тыс. южноуральских выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку в первый день проведения экзамена, 6 июля, – всего самый массовый экзамен в Челябинской области планируют сдать 15,7 тыс. одиннадцатиклассников.

Напомним, в связи с тем, что русский язык является самым массовым экзаменом, в целях соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности Рособрнадзор принял решение провести данный экзамен в два дня – 6 и 7 июля.

«В понедельник, 6 июля, ожидается 60% от общего числа зарегистрированных выпускников – 9 614. Русский язык является обязательным экзаменом, он был необходим в двух случаях – для получения аттестата и для поступления в вуз. В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение о том, что выпускники получат аттестаты до экзаменов. Поэтому русский язык будут сдавать только те участники, кому необходимы результаты ЕГЭ для зачисления в вуз. Сколько фактически выпускников примут участие в ЕГЭ по русскому языку, мы узнаем только в день экзаменов», – отметила начальник управления общего образования Минобрнауки региона Елена Тюрина.

На экзамене по русскому языку участникам предстоит выполнить работу из двух частей. Первая часть включает в себя 26 заданий с кратким ответом. Во второй части от участников требуется написать сочинение. На выполнение экзамена отводится три с половиной часа (210 минут).

Председатель региональной предметной комиссии по русскому языку Татьяна Соловьева сообщила, что в этом году контрольные измерительные материалы не отличаются от 2019 года: «Ребятам не следует волноваться, ничего нового в заданиях они не увидят. Федеральным институтом педагогических измерений были выпущены уточнения по выполнению задания 27 (сочинение), которые помогут экспертам при проверке экзаменационных работ».

Добавим, для проведения ЕГЭ по русскому языку на Южном Урале будут задействованы все 85 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе образовательных организаций и семь ППЭ на дому. Экзамен будет проводиться с соблюдением мер эпидбезопасности. Для обеспечения прозрачности процедуры проведения ЕГЭ работают онлайн-наблюдатели (напомним, на экзамен запрещено проносить любой, даже выключенный гаджет, равно как и справочные материалы – двое выпускников в Челябинской области уже попались и были удалены с экзаменов без права пересдачи в текущем году).+

Напомним, в период единого государственного экзамена в Челябинской области действует «горячая линия»: по всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону 8 (351) 263-25-17.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-startuet-pervaya-volna-EGE-po-russkomu-yazyku_127920.html