Студотрядовцы поздравили ветеранов с присвоением Челябинску звания «Город трудовой доблести»

Представители Челябинского областного студенческого отряда поздравили ветеранов с присвоением южноуральской столице звания «Город трудовой доблести». 4 июля волонтеры посетили челябинский Дом ветеранов и привезли в подарок шестикилограммовый торт, сообщает пресс-служба ЧОСО.Встреча прошла в домашней атмосфере за чаепитием. Ветераны поделились с молодежью воспоминаниями из своей жизни. Так, 91-летняя Анастасия Васильевна Ганина живет в Челябинске с 1953 года, и город для женщины уже стал родным. В годы войны еще ребенком она работала в колхозе, потом на шахте в городе Антраците. Спустя годы решила перебраться в Челябинск к брату. Здесь же окончила вечернюю школу.Бойцы cтудотрядов Екатерина Коршун (ЮУрГАУ) и Кирилл Черношвец (ЮУрГУ) в свою очередь рассказали истории про своих родственников-героев. Ребята поздравили ветеранов с таким замечательным событием, как присвоение Челябинску и Магнитогорску почетного звания «Город трудовой доблести».«Это знаковое событие для всех южноуральцев, важно, что подвиг наших предков отмечается не только на региональном, но и на федеральном уровне. Перед нашими соотечественниками стояла колоссальная задача во время, да и после войны, не жалея сил, обеспечивать необходимыми ресурсами нуждающиеся регионы, - поделился своим мнением Кирилл Черношвец. - Наша задача состоит в том, что нужно продолжать эти традиции и доказывать своим трудом, что Южный Урал всегда являлся и будет являться опорным краем страны!»Отметим, что все участники встречи соблюдали все необходимые меры безопасности: столики были расставлены на расстоянии друг от друга, также в наличии были перчатки, маски и санитайзеры.
Источник: ЧОСО