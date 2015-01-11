2020-07-07YEKT08:00:00 | Губерния Южноуральские бизнесмены обращаются за льготными кредитами Источник: Фото из открытых источников









Предприниматели Южного Урала направили в банки более 3,5 тыс. обращений на выдачу кредитов под 2% годовых. Общая сумма заявок от бизнесменов составила порядка 10 млрд рублей. По данным на 24 июня, из общего количества рассмотренных заявлений на выдачу кредита 83% одобрено, фактически выдано кредитов на сумму более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Челябинской области.«Заявки на предоставление льготных кредитов под 2% от южноуральских предприятий поступили в 9 российских банков. Приняли положительное решение и уже приступили к выдаче таких кредитов 6 из них, в том числе два региональных банка. Это не первая программа государственной поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая реализуется через кредитные организации. Расширение условий оказания финансовой помощи, а также наработанный банками опыт предоставления кредитов в рамках государственных программ, позволили в короткий срок увеличить объемы поддержки, предоставляемой бизнесу», – отметила управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.Согласно постановлению Правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года оформить кредит под 2% годовых могут компании из отраслей, пострадавших от последствий пандемии, и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). Кроме того, воспользоваться целевым кредитом могут представители малого бизнеса и микропредприятий, даже если они относятся к одной из пострадавшей отраслей не по основному виду деятельности. Эта мера поддержки экономики стартовала 1 июня, кредитный договор можно заключить до 1 ноября.Максимальный размер кредита определяется, исходя из числа работников компании на 1 июня, умноженного на минимальный размер оплаты труда и на количество месяцев с даты заключения кредитного договора до 1 декабря 2020 года.Кредит спишется с заемщика (т.е. будет погашен за счет федерального бюджета) полностью при условии, что на 1 марта 2021 года организация сохранит занятость на уровне не менее 90% от той, что была на 1 июня 2020 года. Если численность сотрудников сохранится в размере не менее 80%, то спишется половина кредита.Напомним, банки продолжают выдавать предприятиям и индивидуальным предпринимателям, наиболее пострадавшим от последствий пандемии, «зарплатные» кредиты под 0% в соответствии с постановлением Правительства РФ № 422 от 2 апреля 2020 года. Беспроцентный кредит оформляется на полгода, максимальный размер также зависит от численности работников. По данным на 24 июня, в банки региона направлено более 1,5 тыс. обращений за такими кредитами, одобрено 80% заявок на сумму свыше 2 млрд рублей.Кроме того, предприниматели Челябинской области подали в банки около 2,8 тыс. заявлений на изменение условий кредитных договоров – получение кредитных каникул или реструктуризацию задолженности по программам кредитных организаций. В 70% случаях банки приняли положительные решения: общий объем задолженности по реструктурированным кредитам составил порядка 9,4 млрд рублей. Источник: Фото из открытых источниковПредприниматели Южного Урала направили в банки более 3,5 тыс. обращений на выдачу кредитов под 2% годовых. Общая сумма заявок от бизнесменов составила порядка 10 млрд рублей. По данным на 24 июня, из общего количества рассмотренных заявлений на выдачу кредита 83% одобрено, фактически выдано кредитов на сумму более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Челябинской области.«Заявки на предоставление льготных кредитов под 2% от южноуральских предприятий поступили в 9 российских банков. Приняли положительное решение и уже приступили к выдаче таких кредитов 6 из них, в том числе два региональных банка. Это не первая программа государственной поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая реализуется через кредитные организации. Расширение условий оказания финансовой помощи, а также наработанный банками опыт предоставления кредитов в рамках государственных программ, позволили в короткий срок увеличить объемы поддержки, предоставляемой бизнесу», – отметила управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России.Согласно постановлению Правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года оформить кредит под 2% годовых могут компании из отраслей, пострадавших от последствий пандемии, и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). Кроме того, воспользоваться целевым кредитом могут представители малого бизнеса и микропредприятий, даже если они относятся к одной из пострадавшей отраслей не по основному виду деятельности. Эта мера поддержки экономики стартовала 1 июня, кредитный договор можно заключить до 1 ноября.Максимальный размер кредита определяется, исходя из числа работников компании на 1 июня, умноженного на минимальный размер оплаты труда и на количество месяцев с даты заключения кредитного договора до 1 декабря 2020 года.Кредит спишется с заемщика (т.е. будет погашен за счет федерального бюджета) полностью при условии, что на 1 марта 2021 года организация сохранит занятость на уровне не менее 90% от той, что была на 1 июня 2020 года. Если численность сотрудников сохранится в размере не менее 80%, то спишется половина кредита.Напомним, банки продолжают выдавать предприятиям и индивидуальным предпринимателям, наиболее пострадавшим от последствий пандемии, «зарплатные» кредиты под 0% в соответствии с постановлением Правительства РФ № 422 от 2 апреля 2020 года. Беспроцентный кредит оформляется на полгода, максимальный размер также зависит от численности работников. По данным на 24 июня, в банки региона направлено более 1,5 тыс. обращений за такими кредитами, одобрено 80% заявок на сумму свыше 2 млрд рублей.Кроме того, предприниматели Челябинской области подали в банки около 2,8 тыс. заявлений на изменение условий кредитных договоров – получение кредитных каникул или реструктуризацию задолженности по программам кредитных организаций. В 70% случаях банки приняли положительные решения: общий объем задолженности по реструктурированным кредитам составил порядка 9,4 млрд рублей. AzAzA 2020-07-07YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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