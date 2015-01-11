Жители Магнитогорска выберут место для установки стелы «Город трудовой доблести»

В этом году областной студенческий отряд впервые помогает в благоустройстве Челябинска. Наводить порядок на городские улицы вышли свыше 130 студентов различной специализации.





Молодые люди работают во главе с мастером, который также является учащимся высшего или среднего профессионального учебного заведения. В Калининском районе студенты убирают набережную реки Миасс, в Советском - наводят порядок на берегах озера Смолино и Шершневского водохранилища. В Ленинском районе бойцы трудятся на благоустройстве парка «Плодушка». Преображается Сад Камней в центре города и сквер «Молодежный» в Тракторозаводском районе. Также студотряды наводят порядок в Северо-Западном парке Курчатовского района и выполняют работы в Металлургическом районе Челябинска.«Первые дни работы дались нам нелегко. Мы столкнулись с необычными местами для уборки, но нам нравится то, чем мы занимаемся. Мы работаем в хорошем коллективе, постоянно общаемся, шутим и слушаем музыку, поэтому время проходит довольно быстро. Думаю, что совсем скоро мы точно станем очень дружным и сплоченным отрядом», - рассказала представитель студенческого педагогического отряда «Улыбка» (ЮУрГАУ) Ксения Зуева.Помогать с наведением порядка молодые люди будут до осени. Напомним, что в этом году студенты также работают в поисково-спасательной службе на водных объектах и на базе Челябинского государственного университета. Подробнее