Жители Магнитогорска выберут место для установки стелы «Город трудовой доблести»

В Магнитогорске накануне стартовал сбор предложений по месту установки стелы «Город трудовой доблести». Это звание было присвоено городу Указом Президента РФ 2 июля 2020 года.Предложения принимаются по адресу электронной почты mgn-gtd@mail.ru до 8 июля включительно. Приветствуются также фотографии и описание мест, сообщает пресс-служба городской администрации.9 июля комиссия из числа присланных предложений определит лучшие, а с 10 по 14 июля на сайте администрации пройдет голосование. Таким образом, жители сами выберут место, где установят стелу «Город трудовой доблести». Итоги голосования подведут 15 июля.2 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин присвоил Челябинску, Магнитогорску и ряду других российских городов почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне.В поддержку инициативы могли выступить жители старше 14 лет. Сбор подписей проходил в дни голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, а также путем интернет-голосования на сайте администрации города, на портале «Активный житель74». В итоге в поддержку инициативы было собрано 322 040 подписей (это 97% от числа тех, у кого была возможность выразить свое мнение).Добавим, что в городах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и строк из указа Президента РФ о присвоении звания.