Что делать, если вы плохо переносите жару

Риск солнечного и теплового ударов значительно возрастает при жаркой и сухой погоде – но соблюдая несложные рекомендации, можно сделать пребывание на улице комфортным.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СЛУЧИЛСЯ ТЕПЛОВОЙ УДАР

К симптомам теплового удара относятся: ощущение усталости, вялость, головная боль и жажда, головокружение, шум в ушах, учащенный пульс и дыхание. Может усилиться потоотделение, появиться тошнота или кровотечение из носа.

В отдельных случаях от теплового удара можно потерять сознание, иногда возникают бред и галлюцинации. При тяжелой степени перегревания прекращает выделяться пот.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ

По возможности, рекомендуется не выходить из дома с 11.00 до 17.00. Следует носить свободную одежду из легких тканей (хлопок, лен, шелк), лучше, если она будет светлых тонов.

Обязательно нужно прикрывать голову шляпой или панамой, не помешают и солнцезащитные очки.

Важно соблюдать питьевой режим. Неограниченное питье не только не утоляет жажду, но и перегружает сердце. Лучше всего пить чай с лимоном, квас, соки и минеральную воду.

Перед выходом на улицу следует нанести на кожу солнцезащитный крем на водной основе. После пребывания на солнце рекомендуется принять душ.

Также не рекомендуется находиться на солнце сразу после еды или на голодный желудок.

Находясь в помещении, лучше использовать кондиционер или вентилятор. Рекомендуется закрыть окна шторами, чтобы ограничить попадание солнечных лучей в комнату. От приготовления еды в духовке лучше воздержаться, особенно, если в квартире нет кондиционера.+

Купаться стоит только в специально оборудованных для этого местах. Категорически не рекомендуется заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. На водоемах важно не оставлять без присмотра детей.

https://dostup1.ru/society/Chto-delat-esli-vy-ploho-perenosite-zharu_127993.html